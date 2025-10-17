OCTUBRE ROSA EN CIPOLLETTI: UNA JORNADA PARA CELEBRAR LA VIDA Y CONCIENTIZAR SOBRE EL CÁNCER DE MAMA

La ciudad de Cipolletti prepara una jornada especial en el marco del Octubre Rosa, con actividades gratuitas y solidarias que combinan salud, cultura y deporte. El evento central tendrá lugar el sábado 18 de octubre en el Parque Rosauer, y estará enfocado en la prevención del cáncer de mama, la visibilización de la lucha y el acompañamiento a quienes atraviesan la enfermedad.

La información fue brindada por la presidenta del Concejo Deliberante, Karina Álvarez, en diálogo con AM740 La Carretera, durante una entrevista en el programa Rutas Argentinas. “El Octubre Rosa es un mes completo de actividades, pero decidimos concentrar todas las acciones principales el sábado 18, porque el 19 es el Día Internacional del Cáncer de Mama y cae domingo, que además es el Día de la Madre”, explicó.

Desde las 16 horas, el Parque Rosauer recibirá a vecinos y vecinas con la Feria de Emprendedores Rosa, controles de salud gratuitos, mamografías sin costo para personas sin cobertura médica y propuestas artísticas de las escuelas municipales. También habrá yoga, exhibiciones del grupo de Remo Río Rosa y de Arco y Flecha, integrados por mujeres que superaron el cáncer de mama.

Uno de los momentos más esperados será la caminata solidaria “Celebrar la vida”, que comenzará a las 18:30 con entrega de remeras gratuitas y un bono contribución para LALSEC Cipolletti. “Vamos a tener música, alegría y mucho movimiento. Es una jornada para celebrar la vida, visibilizar la lucha y acompañar a quienes están transitando la enfermedad”, destacó Álvarez.

Durante toda la jornada participarán instituciones locales, centros de jubilados y artistas que decorarán el predio. El colectivo Regalando Sonrisas recibirá donaciones de cabello para pelucas oncológicas, mientras peluqueros y barberos ofrecerán cortes gratuitos. “Este trabajo solidario es parte de la identidad de Cipolletti. Hay una red de empatía muy fuerte en nuestra ciudad”, concluyó la funcionaria.

Cipolletti, 17 de octubre de 2025