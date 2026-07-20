OFICIALIZAN LA SUSPENSIÓN DEL INTENDENTE DE ALLEN MARCELO ROMÁN

Allen enfrenta un escenario político complejo tras confirmarse un giro drástico en su administración local. La Municipalidad oficializó mediante el Boletín Oficial la Ordenanza N.º 044/2026, validada previamente por el Concejo Deliberante de la ciudad. Dicha normativa dispone el apartamiento temporal del jefe comunal, Marcelo Román. La medida cautelar responde directamente al avance de una investigación penal en su contra por presuntos delitos contra la administración pública.

El mandatario local fue imputado recientemente bajo los cargos de peculado y administración fraudulenta. Por este motivo, el Concejo Deliberante consideró necesario su desplazamiento temporal “hasta tanto recaiga sentencia definitiva” en el proceso judicial.

Los plazos legales comenzaron a correr de forma inmediata a partir de la difusión del documento oficial. Al cumplirse el quinto día de la publicación, la sanción entrará en vigencia efectiva. Esto obligará al dirigente a abandonar su despacho este mismo viernes.

La ordenanza aprobada define además severas condiciones económicas para el funcionario afectado durante el proceso. El texto legislativo detalla explícitamente que la suspensión se aplicará «sin derecho a percibir dieta ni remuneración» de ningún tipo.

Ante la acefalía temporal, la Carta Orgánica local prevé un mecanismo de sucesión automática bien estructurado. El actual presidente del Concejo Deliberante, Fabián Figueroa, asumirá temporalmente la conducción del Poder Ejecutivo de Allen de manera provisoria.

La reestructuración obligó también a realizar modificaciones internas en el propio cuerpo deliberativo de la ciudad. En consecuencia, el concejal de Juntos Somos Río Negro, Guillermo Pennesi, asumió formalmente la titularidad de la institución legislativa.