OLA DE AMENAZAS EN LAS ESCUELAS: ALLANARON UNA VIVIENDA Y ENCONTRARON UN ARMA EN ALUMINÉ

La Justicia de Neuquén actuó de forma inmediata este viernes tras una preocupante amenaza en una escuela de Aluminé. Un adolescente de 13 años habría intimidado al personal docente con ataques armados dentro de la institución. El Ministerio Público Fiscal lideró las acciones legales para garantizar la seguridad de la comunidad educativa local.

El fiscal Marcelo Jofré encabezó la investigación tras recibir la denuncia formal de los directivos del establecimiento. Las autoridades escolares alertaron sobre frases directas del joven que hacían referencia al uso de armas de fuego. Ante la gravedad del relato, un juez de garantías autorizó el allanamiento urgente de la vivienda del menor involucrado.

Durante el procedimiento policial, los efectivos confirmaron las sospechas al hallar elementos peligrosos en la propiedad. Se procedió al secuestro de una pistola calibre 9 milímetros que se encontraba cargada y lista para su uso. También se incautaron cargadores y municiones adicionales, aunque no se detectaron otros riesgos inminentes en el domicilio registrado.

Dada la edad del estudiante, el marco legal vigente lo define como una persona inimputable ante la ley penal. Por este motivo, la fiscalía derivó el caso a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para un abordaje integral. Mientras tanto, el armamento quedó bajo custodia judicial preventiva para evitar cualquier tipo de incidente futuro.

Desde la institución educativa intentaron calmar los ánimos de las familias tras la difusión del impactante operativo policial. Los directivos sugirieron que la situación pudo ser una «broma» de mal gusto generada por el adolescente. No obstante, remarcaron que se aplicaron todos los protocolos de contención para proteger tanto al alumnado como a los trabajadores.

Este caso se suma a una serie de incidentes similares que mantienen en alerta al Consejo Provincial de Educación. En la última semana se reportaron al menos cuatro amenazas anónimas de tiroteos en distintos colegios de la provincia. Muchas de estas intimidaciones aparecieron como escritos en las paredes, generando un clima de incertidumbre y temor generalizado.

La fiscalía ahora enfoca su labor en determinar la responsabilidad de los adultos encargados de custodiar el arma secuestrada. Resulta fundamental esclarecer cómo el menor tuvo acceso a una pistola reglamentaria y con munición activa. Los controles de seguridad en las escuelas neuquinas han sido reforzados para prevenir hechos de violencia real en las aulas.