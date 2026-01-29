OLA DE CALOR: ALERTA ROJA EN NEUQUÉN POR TEMPERATURAS EXTREMAS

Ante la ola de calor que afecta a la Patagonia, La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos de la Provincia emitió una alerta roja por temperaturas extremas que comenzará este jueves. El fenómeno afectará con mayor intensidad a los departamentos Confluencia, Picún Leufú y Collón Curá. También alcanzará a las zonas de Zapala, Añelo y Pehuenches. Se esperan registros superiores a los 37 grados centígrados. Otros departamentos como Aluminé y Los Lagos mantienen una alerta amarilla. Además, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa tormentas convectivas desde el viernes.

Ante esta ola de calor, las autoridades instan a extremar los cuidados de la salud. Es fundamental mantener una hidratación constante durante todo el día. Se recomienda beber agua sin esperar a sentir sed. La exposición al sol debe evitarse entre las 11 y las 17 horas. Es aconsejable utilizar ropa ligera, clara y sombreros. También se debe reducir la actividad física y priorizar el consumo de frutas. Ante síntomas de golpe de calor, como mareos o fiebre alta, se debe buscar asistencia médica inmediata.

Las altas temperaturas también elevaron el riesgo de incendios forestales. La sequía acumulada y el calor intenso generan un escenario muy peligroso. La Secretaría de Emergencias solicitó a la comunidad no iniciar fuego bajo ninguna circunstancia. En la provincia rige la Ley de Emergencia Ígnea de forma estricta. Solo se permite hacer fuego en campings habilitados con índice verde o azul.

Sanciones

El gobierno provincial endureció las sanciones para quienes incumplan estas normativas. Se aplicarán multas disuasorias para evitar desastres ambientales. Las sanciones económicas comienzan en 1.700.000 pesos. En casos de mayor gravedad, las multas pueden alcanzar los 1.700 millones de pesos. El objetivo es proteger el patrimonio natural y la seguridad de los habitantes. La responsabilidad ciudadana es clave para evitar tragedias durante este verano excepcional.