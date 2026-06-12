ONCE ALLANAMIENTOS SIMULTÁNEOS Y CINCO DEMORADOS

Un despliegue de gran escala alteró la rutina de los vecinos del sector este de la capital provincial durante la mañana de este viernes. El procedimiento policial es el resultado de pesquisas iniciadas hace meses por una seguidilla de ilícitos perpetrados en la ciudad.

Las acciones se concentraron de manera simultánea en áreas específicas del barrio Sapere, particularmente en las inmediaciones de la calle Cacique Pitrola. Diversas brigadas operativas y divisiones especiales de seguridad urbana coordinaron sus tareas para cercar las manzanas previamente identificadas por los investigadores.

La supervisión de las maniobras en el terreno estuvo a cargo del comisario inspector Rubén Rodríguez. El funcionario coordinó el accionar del personal perteneciente a las comisarías Segunda y Decimonovena, sumando también el apoyo técnico de la jefatura de investigaciones.

Las autoridades policiales confirmaron el éxito de los ingresos domiciliarios desde las primeras horas del día. “Por distintos hechos se determinó que hoy estemos acá llevando adelante estas diligencias judiciales”, señaló Rodríguez durante el transcurso del importante operativo callejero.

Los uniformados lograron la incautación de rodados mayores, bicicletas de alta gama, componentes de motovehículos desarmados, teléfonos móviles y prendas de vestir de interés para la causa. Asimismo, los efectivos retiraron de circulación un arma de fuego apta para el disparo.

Los allanamientos arrojaron un saldo de cinco personas mayores de edad demoradas, entre ellos cuatro hombres y una mujer. Los sospechosos quedaron a disposición del magistrado interviniente a la espera de las correspondientes audiencias de formulación de cargos.

Las sospechas apuntan a una conocida organización delictiva dedicada a cometer asaltos callejeros mediante la utilización de motocicletas de alta cilindrada. “El procedimiento todavía está en desarrollo y más adelante podremos brindar cifras definitivas”, indicó el comisario al respecto. En paralelo, peritos especializados en agrimensura y regularización dominial inspeccionaron los lotes intervenidos para constatar la legalidad del uso de las tierras ocupadas por los investigados.