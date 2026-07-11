OPERARON CON ÉXITO AL ALUMNO BALEADO EN LA ESCUELA DE CUTRAL CO

El estudiante de 13 años que sufrió una herida de bala en el CPEM Nº 6 de Cutral Co fue operado con éxito en la capital neuquina. La intervención médica se realizó en el Hospital Provincial Castro Rendón tras su derivación desde el centro de salud de la comarca petrolera.

Desde el nosocomio capitalino emitieron un reporte oficial este viernes sobre su actual condición física. “El paciente fue operado en el día de ayer, se encuentra en recuperación en el servicio de Traumatología y permanece estable”, detallaron las autoridades médicas. Las novedades trajeron alivio a los familiares del adolescente herido.

El inédito acontecimiento sucedió en el interior de un aula de la mencionada institución de nivel medio. El hecho causó una gran conmoción debido a que no existen antecedentes similares registrados en el sistema educativo neuquino. Tras el incidente, la justicia provincial inició un legajo de investigación penal para esclarecer minuciosamente lo sucedido.

La principal hipótesis que manejan los peritos policiales indica que el arma de fuego fue retirada de un bolso antes de accionarse. En la escena del suceso se incautaron elementos balísticos de valor, incluyendo un proyectil encamisado y una vaina servida. Estos componentes materiales están siendo analizados por los peritos científicos asignados al caso.

Investigación

El director de Seguridad de la Comarca, comisario mayor Franco Corzo, brindó detalles técnicos relevantes sobre los objetos secuestrados en el colegio. El jefe policial aclaró que la mochila del estudiante no presentaba ninguna perforación compatible con una detonación interna. Este dato específico resulta sumamente clave para reconstruir de forma precisa la mecánica exacta del disparo.

La fiscalía interviniente continúa con la toma de declaraciones testimoniales a directivos, docentes y alumnos de la escuela. Se espera que los resultados de las pericias balísticas definitivas sean entregados formalmente en los próximos días hábiles. Mientras tanto, el Ministerio de Educación coordina dispositivos de contención psicológica para asistir a todo el alumnado afectado.