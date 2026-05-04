OPERATIVO RETORNO: JORGE SOBISCH ANALIZA COMPETIR EN LA INTERNA DEL MPN

El escenario político de la provincia de Neuquén cambia día a día. Un nutrido grupo de afiliados al Movimiento Popular Neuquino (MPN) inició una serie de gestiones para que Jorge Omar Sobisch, tres veces gobernador de la provincia, retorne a la actividad partidaria formal. El objetivo principal de este sector es que Sobisch encabece una lista para presidir el partido provincial en la próxima contienda interna.

La renovación de autoridades del MPN está prevista para los meses de junio y julio de este año. En este contexto, diversos sectores que incluyen a militantes de base, dirigentes históricos y referentes del ámbito empresarial han mantenido reuniones privadas con el exgobernador. Los encuentros buscan consolidar una estructura sólida que permita al experimentado líder recuperar el control del sello partidario en una etapa de transición.

Desde el círculo más íntimo del veterano político no desmintieron las versiones que circulan en los pasillos de la política regional. Por el contrario, allegados directos confirmaron que el ex mandatario se encuentra en una etapa de profunda reflexión respecto al ofrecimiento recibido. La propuesta no solo implica una disputa electoral, sino también la responsabilidad de reorganizar las filas del movimiento tras dejar el poder en el 2023.

La decisión final de Sobisch dependerá de ciertas condiciones políticas que el dirigente considera indispensables para dar el paso definitivo. Sus colaboradores cercanos señalan que no busca una aventura individual, sino un respaldo colectivo que garantice gobernabilidad interna. “Él tiene ganas pero busca un consenso y un apoyo explícito de los militantes”, confiaron fuentes vinculadas a la mesa chica que impulsa su candidatura.

El retorno de quien fuera la máxima autoridad provincial en tres periodos genera diversas reacciones dentro de la estructura emepenista. Para muchos simpatizantes, su figura representa la identidad fundacional del partido y la capacidad de gestión necesaria para el contexto actual. Por otro lado, su postulación obligaría a los otros sectores internos a redefinir sus estrategias y posibles alianzas de cara a las urnas.

La agenda de reuniones se intensificará durante las próximas semanas para intentar cerrar un acuerdo de unidad o, en su defecto, preparar la logística electoral. Los impulsores de su figura sostienen que el MPN requiere de un liderazgo con experiencia probada para enfrentar los desafíos de la modernización partidaria. La expectativa crece entre los afiliados que esperan un anuncio oficial por parte del referente en el corto plazo.

De concretarse su participación, las elecciones de mediados de año cobrarán una relevancia inusitada para el mapa político neuquino. La posibilidad de ver nuevamente a Sobisch en la conducción oficial del partido marcaría un punto de inflexión en la historia reciente del MPN. Por ahora, el silencio del protagonista mantiene expectantes tanto a sus seguidores como a sus eventuales competidores internos.