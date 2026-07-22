OSPEPRI AMPLÍA SUS SERVICIOS MÉDICOS Y COBERTURA EN LA COMARCA PETROLERA

La Obra Social de Petroleros Privados (OSPEPRI) formalizó una ampliación significativa de sus prestaciones asistenciales en Cutral Co. La iniciativa busca consolidar la red de contención de salud destinada a los trabajadores del sector. Las nuevas coberturas comenzarán a operar de manera inmediata en la sede de Consultorios Médicos Neuquén.

La medida institucional permitirá descentralizar diversas prácticas médicas de mediana y alta complejidad. Los beneficiarios ya no deberán trasladarse a otras localidades para acceder a consultas o tratamientos especializados. La iniciativa optimiza los tiempos de respuesta y reduce notablemente los costos de desplazamiento para los afiliados.

La nueva oferta prestacional abarca un abanico integral de especialidades esenciales para la comunidad petrolera. El esquema incluye atención primaria a través de consultas en las áreas de Clínica Médica y Oftalmología. Asimismo, se garantiza la contención en procesos de rehabilitación física mediante el servicio de Kinesiología.

El centro médico sumó además profesionales capacitados para abordar intervenciones quirúrgicas y situaciones complejas. La cartilla incorpora especialidades clave como Cirugía General, Traumatología y Tocoginecología dentro del establecimiento. De igual modo, la estructura sanitaria cuenta con el soporte del área de Terapia Intensiva.

La infraestructura disponible permitirá canalizar demandas complejas de salud en la Comarca Petrolera. Las autoridades de la obra social destacaron que la decisión responde a un pedido histórico de las familias petroleras. El acuerdo con el centro asistencial privado fortalece la red sanitaria en una zona de alto crecimiento.

Los afiliados podrán tramitar sus citas médicas de forma presencial en las instalaciones del centro de salud. La sede operativa funciona en la calle Roque Sáenz Peña 670 de la ciudad cutralquense. Paralelamente, la institución habilitó la línea telefónica (0299) 496-1087 para coordinar turnos y consultas generales.