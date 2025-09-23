PABLO CERVI: “NEUQUÉN ES UNA DE LAS PROVINCIAS MÁS BENEFICIADAS POR ESTE GOBIERNO”

El candidato a senador por La Libertad Avanza en Neuquén, Pablo Cervi, aseguró que la provincia vive un momento favorable gracias a los cambios económicos impulsados por el oficialismo. “Neuquén está recibiendo seis veces más de lo que recibía antes”, afirmó y llamó a “sostener el rumbo para que el esfuerzo que estamos haciendo no se pierda”.

La entrevista fue realizada en Rutas Argentinas, el programa de AM740 La Carretera, en el marco de la cobertura de las elecciones legislativas. Cervi, economista y productor frutícola, defendió las medidas del gobierno nacional y criticó a quienes “quieren volver atrás” para sostener privilegios: “Hay sectores que están apostando a que esto fracase porque si se consolida este proceso, muchos van a tener que jubilarse de la política”.

Consultado por la eliminación de retenciones al campo, consideró que es una medida positiva, aunque aclaró que “en principio es para los granos”. También habló sobre el impacto del dólar en la fruticultura y destacó el efecto de la Ley Bases en la economía regional: “El cambio de paradigma está generando inversiones reales”.

Cervi también defendió una agenda de reformas estructurales en caso de obtener mayorías parlamentarias tras las elecciones: “Tenemos que discutir cómo revertimos los planes sociales en trabajo genuino y cómo aumentamos el empleo privado. El esquema actual no se sostiene”. Además, se mostró alineado con el rumbo del presidente Milei: “Yo sigo ideas, y las que defiende este gobierno son las mismas que vengo planteando desde hace tiempo”.

Para finalizar, llamó a votar por La Libertad Avanza el 26 de octubre y remarcó: “Está en juego si consolidamos este proceso o si volvemos al kirchnerismo, que se quedó con los recursos de los neuquinos para regalarlos en el conurbano”.

Neuquén, 23 de septiembre de 2025.