PÁNICO EN CIPOLLETTI: UN ALUMNO AMENAZÓ DE MUERTE A SUS COMPAÑEROS EN EL COLEGIO ESTACIÓN LIMAY

Un estudiante de segundo año del colegio Estación Limay de Cipolletti amenazó con asesinar a sus compañeros de curso, lo que desató una crisis institucional inmediata. El pánico se apoderó de las familias tras conocerse que el joven advirtió que concurriría al establecimiento con un arma de fuego. El incidente ocurre en un contexto de extrema sensibilidad social tras una reciente tragedia escolar en la provincia de Santa Fe.

Ante la advertencia, decenas de padres se agolparon en la puerta del edificio para retirar a sus hijos de manera urgente. Patrulleros policiales custodiaron los ingresos mientras la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia tomaba intervención directa en el complejo caso.

Fuentes vinculadas al operativo preventivo confirmaron la gravedad del testimonio recogido inicialmente entre los alumnos afectados por la intimidación. “Les dijo que iba a ir con un arma y los iba a matar a todos”, señalaron las autoridades que trabajaron en el lugar. Debido a la edad del menor, la fiscalía derivó las actuaciones a los organismos técnicos para un abordaje interdisciplinario.

La dirección del establecimiento decidió activar los protocolos de seguridad de forma inmediata para llevar calma a la comunidad educativa. A través de un comunicado oficial, las autoridades escolares buscaron transparentar la situación y evitar que circulara información errónea entre los tutores. “Se ha procedido a la activación del protocolo institucional de cuidado y resguardo”, explicaron los directivos en el mensaje enviado a las familias.

Por su parte, la diputada nacional Lorena Villaverde, madre del adolescente involucrado, rompió el silencio tras la denuncia radicada por el propio colegio. La legisladora expresó que atraviesa una angustia muy grande por la situación que vive su hijo actualmente. Villaverde denunció que el menor era víctima de un hostigamiento constante por parte de sus pares desde el año pasado.

Según la funcionaria, el joven recibía burlas recurrentes por su dificultad para caminar y comentarios despectivos sobre su entorno familiar. “Me ocupa y preocupa la situación, estoy interviniendo directamente con la seriedad que corresponde”, aseguró la diputada en un descargo público. Ella sostiene que el contexto de acoso escolar previo fue el detonante del comportamiento disruptivo del estudiante.

Pese al temor inicial, las clases en el instituto se reanudaron este viernes bajo una estricta vigilancia de los equipos técnicos provinciales. El alumno autor de la amenaza no asistirá a las aulas mientras se define su situación académica y psicológica. El colegio se comprometió a trabajar de manera articulada con especialistas en educación para priorizar el bienestar emocional de todo el alumnado.