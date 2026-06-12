PANTALLAS EN LA ESCUELA: APROBARON RESTRICCIONES PROGRESIVAS PARA LAS AULAS RIONEGRINAS

La Legislatura de Río Negro aprobó por unanimidad un proyecto de ley para regular el uso de dispositivos digitales, Inteligencia Artificial y tecnologías emergentes en las escuelas de la provincia. La iniciativa parlamentaria busca establecer un marco ético y operativo claro para la utilización de estas herramientas en el ámbito escolar.

La propuesta legislativa fue impulsada originalmente por la parlamentaria Roberta Scavo, contando con el respaldo de diversos bloques políticos durante el debate en el recinto. La autora aclaró que el proyecto no busca prohibir la tecnología, sino priorizar su finalidad pedagógica y evitar que impacte negativamente en los procesos de aprendizaje y en la convivencia escolar.

La normativa establece criterios generales para la utilización de teléfonos celulares, tabletas y relojes inteligentes dentro de los establecimientos educativos. Los alumnos solo podrán ingresar con estos elementos bajo justificaciones muy específicas asociadas a la salud o la inclusión. “El uso de dispositivos solo se admitirá cuando tenga una finalidad pedagógica, de accesibilidad, de salud o de emergencia”, señaló Scavo.

El diseño de la ley contempla una aplicación progresiva que varía según las edades de los estudiantes y el nivel que cursen. En el Nivel Inicial la restricción será total durante toda la jornada, permitiendo excepciones únicamente ante emergencias médicas graves.

Para el Nivel Primario se prohíbe el uso libre, quedando supeditado a actividades planificadas por los docentes y comunicadas previamente a los tutores. En el Nivel Secundario los alumnos podrán emplear sus equipos en el aula solo cuando el profesor lo indique expresamente, delegando la regulación de los recreos a las pautas de convivencia internas.

Asimismo, el texto incorpora límites novedosos para el uso de plataformas de Inteligencia Artificial generativa en los trabajos prácticos. “El uso de la IA estará prohibido si reemplaza de manera indiscriminada la producción intelectual del estudiante, si impide verificar la comprensión real de los temas, o si facilita el plagio”, indicó la legisladora.

Por otra parte, la sesión legislativa incluyó la aprobación de dos normas clave para la preservación ambiental del territorio rionegrino. Los diputados sancionaron modificaciones legales orientadas a controlar la preocupante expansión de la medusa asiática en los lagos de la región cordillerana.

Finalmente, el parlamento declaró a la Ranita de Valcheta como una especie bajo seria amenaza de extinción en la provincia. La ley prohíbe la captura y comercialización de este anfibio endémico, el cual sufre el deterioro de su hábitat en la Meseta de Somuncurá.