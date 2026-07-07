¡PARA EL INFARTO!: ARGENTINA SE LO DIÓ VUELTA A EGIPTO Y SE METIÓ EN CUARTOS DE FINAL

La selección argentina de fútbol selló una clasificación memorable a los cuartos de final del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni venció a Egipto por 3-2 en un encuentro que parecía sentenciar su eliminación.

El partido comenzó cuesta arriba para el vigente campeón del mundo en el Atlanta Stadium. A los 14 minutos, Yasser Ibrahim anotó de cabeza el primer gol para el elenco africano.

La albiceleste reaccionó rápido, pero la fortuna no estuvo de su lado inicialmente. El arquero Mostafa Shobeir le contuvo un tiro penal al capitán Lionel Messi tras una infracción sobre Nicolás Tagliafico.

El dominio argentino continuó durante el resto de la primera mitad del juego. El equipo generó situaciones de peligro mediante Alexis Mac Allister y Julián Álvarez, pero se marchó al descanso en desventaja.

En el complemento, el combinado de Egipto estiró la diferencia tras un contragolpe letal. Mostafa Zico marcó el 2-0 parcial luego de una veloz contra liderada por la estrella Mohamed Salah.

El entrenador nacional movió el banco de suplentes para buscar mayor profundidad ofensiva. La esperanza revivió a los 33 minutos con un preciso cabezazo del defensor Cristian Romero.

Cinco minutos más tarde, apareció la genialidad de Messi para igualar el marcador con un potente remate. “Buscamos el partido con paciencia y carácter en el peor momento”, declararon desde el cuerpo técnico tras el duelo.

La hazaña se concretó en el tiempo de descuento gracias a una gran jugada colectiva. Enzo Fernández conectó un centro de Lautaro Martínez y dictaminó el triunfo que mantiene a Argentina en la defensa del título.