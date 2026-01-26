PARITARIA DOCENTE: UNTER EXIGE LLEVAR EL SALARIO INICIAL A $2 MILLONES Y ADVIERTE QUE PELIGRA EL INICIO DE CLASES

La negociación paritaria docente en Río Negro arranca con fuerte tensión entre UNTER y el Gobierno provincial, sin acuerdo salarial y con advertencias sobre el posible no inicio del ciclo lectivo 2026. Desde el gremio reclaman una recomposición urgente y plantean que el salario de un docente que recién se inicia debe alcanzar los $2 millones.

La información corresponde a una entrevista realizada en AM740 La Carretera, donde Laura Ortíz, referente de UNTER, marcó que el último encuentro paritario dejó a las partes “muy alejados”. Según expresó, desde el inicio de la reunión la postura oficial resultó cerrada: “Han marcado ya una diferencia casi imposible de llegar a acuerdos”.

El principal reclamo del sindicato apunta a recuperar poder adquisitivo perdido. “Hoy estamos cobrando un salario que es el mismo del mes de septiembre”, sostuvo Ortíz, y detalló que un docente inicial percibe alrededor de $1.100.000, mientras muchos trabajadores destinan entre $600.000 y $800.000 en alquileres, lo que implica que más de la mitad del sueldo se va solo en vivienda. “Para empezar a negociar primero necesitamos recomponer lo que quedó pendiente del año anterior”, afirmó.

Desde el gremio también cuestionan la metodología de actualización que propone el Ejecutivo. “Arrancar con un índice sujeto al IPC de Viedma es otra crítica que tenemos”, señaló, al remarcar que ese parámetro no refleja el costo de vida en otras regiones como Bariloche o el Alto Valle. La oferta oficial, según indicó, consiste en una propuesta trimestral atada a ese índice, sin recomposición previa.

En ese contexto, UNTER no garantiza el comienzo de clases. “Si no hay acuerdo, obviamente peligra el inicio del ciclo 2026”, advirtió Ortíz, y aclaró que el conflicto no es solo salarial, sino que también incluye reclamos por infraestructura, transporte, comedores escolares y cierre de cargos. El gremio convocó a un congreso provincial para esta semana, donde se definirán las acciones a seguir, que “pueden implicar medidas de fuerza”.

VIEDMA, 26 de enero de 2026.