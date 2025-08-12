PARO CAMIONERO EN VACA MUERTA: “NO VAMOS A PERMITIR QUE EXTORSIONEN A LOS TRABAJADORES”

El gremio camionero de Río Negro anunció un paro total en Vaca Muerta desde este miércoles a las seis de la mañana. La medida se tomó tras conocerse que las empresas intentaron hacer firmar a los trabajadores despedidos de NRG acuerdos que solo reconocían el 20% de lo que se les adeuda, además de una cláusula que vulneraría los derechos de reclamo y reincorporación laboral.

Se detalló que la propuesta incluía un apartado que impediría a quienes aceptaran el pago continuar con reclamos o regresar a los yacimientos. El gremio consideró que la maniobra vulnera los derechos de los 600 despedidos y no soluciona el conflicto.

Gustavo Sol, secretario general del gremio camionero, expresó que “quisieron extorsionar a los trabajadores con migajas y no vamos a permitirlo. Las empresas están jugando con la desesperación. Esto fue un vergonzoso intento de manipulación”. También señaló que “les quisieron dar solamente el 20% de lo que les corresponde y hacerles firmar que los que sigan en reclamo no van a poder volver a ingresar a sus yacimientos. Es una clara amenaza”.

El sindicato señaló a Shell, Tecpetrol, Total y Phoenix como empresas solidariamente responsables de la situación. Estas firmas mantuvieron contratos y acciones con NRG durante los últimos cuatro años, y son señaladas por no aportar los fondos necesarios para resolver el conflicto.

El paro afectará a toda la región de Vaca Muerta y se mantendrá hasta que las empresas den una respuesta concreta. Desde el gremio advirtieron que no aceptarán presiones ni acuerdos que desconozcan derechos adquiridos.

Vaca Muerta, 12 de agosto de 2025