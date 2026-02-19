PARO DE UTA: NO HAY COLECTIVOS HASTA LA CERO Y CUESTIONAMIENTOS A LA REFORMA LABORAL

Desde la cero de este jueves no hay transporte urbano en Neuquén y la región, en el marco del paro general convocado en rechazo a la reforma laboral. El servicio se restablece a la cero del viernes, con salida de los primeros nocturnos.

La información fue confirmada en una entrevista realizada en la AM740 por Gabriel Ceballos, secretario general de UTA Neuquén. “Desde la cero del día de hoy se cortaron los servicios hasta la cero del día de mañana”, explicó. Además, precisó que “a partir de las cero de la mañana, todo normal”, con la salida de los ramales nocturnos y la normalización total desde las primeras frecuencias del fin de semana.

Ceballos señaló que uno de los puntos que más preocupación generó fue el artículo 44 vinculado a licencias médicas. “Era prácticamente quitarnos la vida social, íbamos a tener que vivir para trabajar y no trabajar para vivir”, afirmó. Si bien indicó que ese artículo fue retirado, sostuvo que “la intención de dañar al trabajador estuvo” y que aún existen aspectos de la ley con los que el gremio no coincide.

Consultado sobre el discurso antigremial del gobierno nacional, el dirigente expresó que “hoy un gremio, si no existiría un gremio, estaríamos avasallados por estas leyes”. También planteó que “los únicos que ajustaron fueron los trabajadores” y remarcó que, a su entender, la reforma no mejora la situación del empleo ni de los salarios.

Finalmente, Ceballos consideró que el debate debe darse dentro de los marcos democráticos, aunque advirtió que el impacto recaerá principalmente sobre los trabajadores. “Hay que poner en la balanza que son más los que van a trabajar todos los días que los que no”, sostuvo, al tiempo que insistió en que el paro busca visibilizar el rechazo a la reforma.

Neuquén, 12 de febrero de 2026.