PARO DOCENTE: SIN CLASES EN LAS ESCUELAS DE POR ADHESIÓN DE ATEN

Las escuelas de Neuquén permanecerán cerradas este martes 14 de octubre debido a la adhesión de la Asociación Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) al paro nacional de 24 horas convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).

La medida de fuerza, que se anticipa con un alto acatamiento, tiene como eje principal el reclamo por el desfinanciamiento del sistema educativo público por parte del Gobierno Nacional. Entre las demandas más urgentes se encuentra la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente, una nueva Ley de Financiamiento Educativo y la defensa del sistema previsional ante posibles reformas.

El secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, confirmó la participación activa del gremio neuquino en la jornada de lucha. Además del paro, se convocó a una marcha provincial que se concentrará a las 10 de la mañana en el Monumento al General San Martín para luego movilizarse por el centro de la ciudad.

“El paro del 14 de octubre es para reclamar la paritaria nacional”, afirmó Guagliardo. El dirigente agregó: “Vamos a parar para pedir la restitución del Fonid, que fue sacado en la mayoría de las provincias, vamos a parar en defensa de la jubilación docente, y por la nueva ley de financiamiento educativo”.

La jornada de protesta se enmarca en un contexto de reclamos crecientes del sector educativo a nivel nacional, y busca visibilizar la crisis que, según los sindicatos, afrontan las escuelas de todo el país. La suspensión de clases afectará a los niveles inicial, primario y secundario en la mayoría de las instituciones públicas de la provincia.

