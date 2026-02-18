PARO NACIONAL: QUÉ SERVICIOS DEJARÁN DE FUNCIONAR EN NEUQUÉN Y RÍO NEGRO

La Confederación General del Trabajo (CGT) ratificó para este jueves 19 de febrero de 2026 una jornada de paro nacional de actividades en respuesta directa al inminente tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados. Según los principales referentes sindicales, el proyecto atenta contra derechos históricos adquiridos por los trabajadores argentinos. En las provincias de Neuquén y Río Negro, el acatamiento promete ser masivo.

El escenario regional se presenta complejo debido a la multiplicidad de sectores que decidieron plegarse a la huelga general. La parálisis será casi total en los servicios públicos y en la administración del Estado durante las veinticuatro horas de duración. Los gremios locales no solo buscan frenar la legislación nacional, sino también visibilizar conflictos salariales propios de cada jurisdicción.

El transporte terrestre sufrirá una interrupción total debido a la confirmación de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en ambas provincias patagónicas. Esta adhesión implica que no habrá circulación de colectivos urbanos ni interurbanos, afectando a empresas como Mi Bus y Vía Bariloche. Aún resta conocer que sucederá con el servicio Cole de Neuquén Capital.

Por su parte, el gremio La Fraternidad también se sumaría a la medida, dejando fuera de servicio al Tren del Valle. En los aeropuertos de Neuquén, Viedma y Bariloche, los sindicatos APLA y APA provocarán cancelaciones sistemáticas de vuelos comerciales.

En el ámbito educativo, los gremios ATEN en Neuquén y UNTER en Río Negro garantizaron el cierre de las escuelas públicas. Los docentes no solo suspenderán las clases, sino que encabezarán movilizaciones en los puntos neurálgicos de cada localidad rionegrina y neuquina. En el sector de la salud, representado por ATE y ASSPUR, se mantendrá un esquema de atención restringido exclusivamente a las guardias mínimas. La administración pública nacional, incluyendo organismos como ANSES y PAMI, no abrirá sus puertas al público durante toda la jornada del jueves.

El sector comercial y financiero también sentirá el impacto de la medida de fuerza nacional a partir de las primeras horas de mañana. El Centro de Empleados de Comercio confirmó su adhesión, lo que anticipa una atención reducida o nula en los grandes establecimientos. Respecto a la actividad bancaria, se espera que el servicio presencial sea inexistente, operando únicamente a través de canales digitales y terminales automáticas de cajeros. Incluso la recolección de residuos se verá afectada en la capital neuquina, iniciando la suspensión del servicio hoy miércoles por la noche.

Finalmente, la jornada de protesta incluirá concentraciones masivas en las plazas principales de Viedma, General Roca y San Carlos de Bariloche. En la ciudad de Neuquén, el monumento a San Martín será el epicentro de la convocatoria a las once de la mañana. Los organizadores esperan una asistencia multitudinaria de organizaciones sociales que acompañarán el reclamo de los sindicatos confederados. El éxito del paro dependerá de la capacidad de los gremios para sostener la unidad frente a la votación legislativa que se desarrollará en Buenos Aires.