PARO TOTAL DE ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE ALLEN POR RECLAMO SALARIAL

Los trabajadores municipales de Allen iniciaron este jueves un paro total de actividades en rechazo a la propuesta salarial del Ejecutivo y en medio de un fuerte conflicto por despidos, recortes y la situación económica del municipio. La medida incluye paro, retención de servicios y autoconvocatoria frente al edificio municipal, a la espera de una respuesta del intendente.

La información corresponde a una nota realizada en la AM740, donde Marcia Valenzuela, empleada municipal y miembro de ATE, explicó los motivos de la protesta y confirmó que existe una reunión prevista para este lunes con el Ejecutivo. Según indicó, la última propuesta oficial fue “un 1% por seis meses”, oferta que fue rechazada por el gremio.

Valenzuela remarcó la distancia entre la propuesta salarial y el reclamo de los trabajadores. “Nosotros pedimos un 50%, obviamente esto es una negociación, pero la última oferta fue un 1% por seis meses”, sostuvo. También señaló que el conflicto se agrava por despidos y bajas de categoría a trabajadores contratados, lo que impacta directamente en los salarios más bajos del municipio.

En ese sentido, cuestionó que los recortes recaigan sobre los empleados de menor ingreso y no sobre la estructura política. “Siempre se corta por lo más bajo. Hay funcionarios que cobran un 70% de dedicación funcional, eso se puede quitar por resolución y sería mucha plata para el municipio”, afirmó. Además, advirtió que hay funcionarios con doble salario mientras se avanza con cesantías y ajustes a trabajadores que “no llegan al millón de pesos”.

Por último, la trabajadora expresó el malestar del sector frente a la situación social y laboral. “No se puede jugar con el trabajo de la gente. Quedarse sin trabajo hoy es muy doloroso para cualquier familia”, dijo, y confirmó que si no hay una propuesta superadora, las medidas de fuerza continuarán con paro y retenciones de servicio en distintas áreas municipales.