La Carretera

AM740
En Vivo
El tiempo - Tutiempo.net

SEGUINOS:

Facebook X-twitter Instagram Youtube
Menu
COMUNICATE AL 2995 04-3266
Dólar Blue: /
Dólar Oficial: /

PARO TOTAL DE ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE ALLEN POR RECLAMO SALARIAL

WhatsApp
Facebook
X
LinkedIn

Los trabajadores municipales de Allen iniciaron este jueves un paro total de actividades en rechazo a la propuesta salarial del Ejecutivo y en medio de un fuerte conflicto por despidos, recortes y la situación económica del municipio. La medida incluye paro, retención de servicios y autoconvocatoria frente al edificio municipal, a la espera de una respuesta del intendente.

La información corresponde a una nota realizada en la AM740, donde Marcia Valenzuela, empleada municipal y miembro de ATE, explicó los motivos de la protesta y confirmó que existe una reunión prevista para este lunes con el Ejecutivo. Según indicó, la última propuesta oficial fue “un 1% por seis meses”, oferta que fue rechazada por el gremio.

Valenzuela remarcó la distancia entre la propuesta salarial y el reclamo de los trabajadores. “Nosotros pedimos un 50%, obviamente esto es una negociación, pero la última oferta fue un 1% por seis meses”, sostuvo. También señaló que el conflicto se agrava por despidos y bajas de categoría a trabajadores contratados, lo que impacta directamente en los salarios más bajos del municipio.

En ese sentido, cuestionó que los recortes recaigan sobre los empleados de menor ingreso y no sobre la estructura política. “Siempre se corta por lo más bajo. Hay funcionarios que cobran un 70% de dedicación funcional, eso se puede quitar por resolución y sería mucha plata para el municipio”, afirmó. Además, advirtió que hay funcionarios con doble salario mientras se avanza con cesantías y ajustes a trabajadores que “no llegan al millón de pesos”.

Por último, la trabajadora expresó el malestar del sector frente a la situación social y laboral. “No se puede jugar con el trabajo de la gente. Quedarse sin trabajo hoy es muy doloroso para cualquier familia”, dijo, y confirmó que si no hay una propuesta superadora, las medidas de fuerza continuarán con paro y retenciones de servicio en distintas áreas municipales.

Lo último

DELGADO SEMPÉ CUESTIONÓ EL ALQUILER DEL HELICÓPTERO Y APUNTÓ A “FALTA DE PLANIFICACIÓN”
DELGADO SEMPÉ CUESTIONÓ EL ALQUILER DEL HELICÓPTERO Y APUNTÓ A “FALTA DE PLANIFICACIÓN”
RÍO NEGRO SUMÓ UN HELICÓPTERO PARA COMBATIR INCENDIOS FORESTALES
RÍO NEGRO SUMÓ UN HELICÓPTERO PARA COMBATIR INCENDIOS FORESTALES
VECINOS PROTESTARON CONTRA EL “TARIFAZO” DE GAIDO
VECINOS PROTESTARON CONTRA EL “TARIFAZO” DE GAIDO
AUDIENCIA CLAVE POR EL VMOS: CAMIONEROS Y TRABAJO ACORDARON PRIORIDAD PARA MANO DE OBRA RIONEGRINA
AUDIENCIA CLAVE POR EL VMOS: CAMIONEROS Y TRABAJO ACORDARON PRIORIDAD PARA MANO DE OBRA RIONEGRINA
BUEN BALANCE TURÍSTICO EN SAN ANTONIO OESTE TRAS LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO
BUEN BALANCE TURÍSTICO EN SAN ANTONIO OESTE TRAS LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO