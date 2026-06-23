PARRILLI ADVIERTE QUE ELIMINAR LA LEY DE TIERRAS PONE EN RIESGO LA SOBERANÍA Y VACA MUERTA

Un nuevo debate legislativo se encendió en la provincia de Neuquén en torno a la propiedad y protección del territorio nacional. La diputada Lorena Parrilli, integrante del Bloque Unión por la Patria, impulsó un proyecto de declaración institucional. La iniciativa busca manifestar un firme rechazo a la propuesta del Poder Ejecutivo nacional de derogar la actual Ley 26.737.

Dicha normativa nacional fue diseñada específicamente para resguardar y regular la tenencia de los inmuebles rurales en todo el país. La eliminación de este marco jurídico vigente encendió las alarmas debido al peligro inminente sobre la soberanía territorial. Asimismo, los especialistas advierten sobre la desprotección de diversas áreas naturales que poseen un valor estratégico sumamente elevado.

De acuerdo con los fundamentos presentados, la legislación actual resulta una herramienta indispensable para el Estado argentino. Su aplicación efectiva permite evitar la acumulación desmedida de superficies en pocas manos y frenar la extranjerización. De este modo, se busca salvaguardar los intereses vitales tanto de las administraciones provinciales como de la Nación.

Parrilli enfatizó la multiplicidad de factores fundamentales que convergen sobre los suelos productivos del interior. “La tierra rural no es un mero bien económico; es un recurso estratégico donde se asientan actividades productivas esenciales”, subrayó. La legisladora remarcó la presencia de grandes reservas de agua dulce, minerales y valiosos ecosistemas ambientales.

El documento destaca la urgencia de sostener restricciones lógicas a los capitales foráneos en áreas fronterizas o geopolíticas. La atención se centra principalmente en las fuentes de agua, consideradas uno de los activos globales más preciados del siglo. La desregulación absoluta podría comprometer seriamente la planificación del desarrollo y la herencia de las próximas generaciones de ciudadanos.

La provincia del Neuquén presenta una sensibilidad sumamente particular frente a esta posible modificación del escenario legal. El territorio neuquino alberga extensas cuencas hídricas, zonas de frontera y la valiosa formación geológica no convencional de Vaca Muerta. Por este motivo, se consideran indispensables las normativas de control que garanticen una regulación estatal firme y permanente.

Finalmente, la propuesta aclara que estas medidas de protección están en total sintonía con diversos precedentes del derecho internacional. Numerosas naciones alrededor del mundo limitan de forma rigurosa la adquisición de tierras en sectores considerados clave para la seguridad. Estas normativas buscan preservar la soberanía de los recursos básicos sin perjudicar las inversiones productivas genuinas.