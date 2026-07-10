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PELIGRO DE DERRUMBE EN NEUQUÉN: CLAUSURAN EL DEPÓSITO DE SAKURA TRAS EL FEROZ INCENDIO

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Un voraz incendio destruyó recientemente un importante depósito de materiales de construcción perteneciente a la firma Sakura. El siniestro dejó daños que parecen irreversibles.

Francisco Baggio, subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana del municipio, advirtió sobre la fragilidad actual de la edificación. Los daños estructurales son tan severos que el colapso del inmueble representa un riesgo latente. Por este motivo, el municipio determinó el cierre preventivo del predio afectado de forma urgente.

El incendio afectó un galpón de cien metros de extensión, donde las llamas generaron un calor extremo. Mediante relevamientos tecnológicos con drones y cámaras termográficas, se constató que el fuego dañó críticamente los componentes del lugar. Las mediciones confirmaron que el interior del recinto alcanzó temperaturas sumamente elevadas.

De acuerdo con los datos recabados, los registros térmicos treparon hasta los 700 grados centígrados. Este factor térmico resultó letal para los componentes metálicos que sostenían el techo y las paredes. “Cualquier metal hierro estructural de ese galpón a 700 grados tiene un debilitamiento importante”, detalló el funcionario municipal.

Ante el evidente riesgo físico, el área de Obras Particulares ejecutó la clausura correspondiente de las instalaciones. La medida no se aplicó como un castigo comercial, sino para resguardar la vida de los ciudadanos. “A todas luces parece que eso va a terminar en una demolición completa”, sentenció Baggio.

Para evitar accidentes, se estableció un estricto perímetro de seguridad en las calles Mascardi y Benedetti. El operativo incluye un vallado preventivo cuya longitud coincide con la altura de la fachada del inmueble. Baggio precisó que existe un “vallado de seguridad por si ocurriera alguna situación de colapso que no está prevista”.

Actualmente, el tránsito vehicular se mantiene habilitado en la esquina, pero la circulación de peatones quedó totalmente restringida. El futuro del predio dependerá ahora de las acciones que tome el dueño de la conocida firma afectada. El municipio exigió la entrega urgente de un informe técnico que evalúe minuciosamente la viabilidad de la estructura.

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