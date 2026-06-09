PERITAJE CONFIRMA QUE EL FUEGO EN LA ANÓNIMA SE INICIÓ FUERA DE SUS INSTALACIONES

El Cuartel de Bomberos Voluntarios de Cipolletti finalizó los estudios periciales sobre el incendio en el depósito del hipermercado La Anónima. El siniestro destruyó de forma total el galpón en el que se acopiaba la mercadería que se distribuía a diferentes sucursales de la región.

El documento técnico lleva la firma del jefe de la institución bomberil, Gonzalo Cardozo. Los análisis confirmaron que el foco inicial no se localizó en el interior de la gran estructura. Por el contrario, el fuego se originó en una precaria construcción abandonada situada en el terreno lindero.

El desastre se desencadenó durante la madrugada del martes 2 de junio de 2026. La destrucción afectó a más de 10.000 metros cuadrados cubiertos. La planta abastecía habitualmente a cerca de 30 sucursales comerciales distribuidas en distintas ciudades patagónicas.

Las tareas de los peritos sufrieron demoras considerables debido a la inestabilidad de las ruinas. Diversos sectores del techo y las paredes laterales sufrieron derrumbes estructurales de gravedad. Los materiales acumulados continuaban encendidos en el interior del predio y representaban un peligro latente.

Los especialistas detallaron que el galpón externo acumulaba una gran cantidad de elementos altamente combustibles. Las llamas se propagaron de forma vertical y alcanzaron las ventanas del sector este del complejo principal. Una vez adentro, la alta carga de fuego y el oxígeno aceleraron la combustión generalizada.

La inspección científica arrojó datos relevantes sobre las posibles causas que motivaron el siniestro. “No se localizaron recipientes, acelerantes ni otros elementos comúnmente utilizados para la iniciación deliberada”, detalló textualmente el acta de bomberos. No obstante, los expertos aclararon que dichos componentes pudieron consumirse totalmente por la temperatura.

Debido a la falta de pruebas directas de intencionalidad, los técnicos clasificaron formalmente el hecho. La conclusión final de los bomberos catalogó el evento bajo la carátula técnica de un siniestro “hipotético-accidental”. Esta definición técnica disminuye las probabilidades de un atentado premeditado contra La Anónima.

La teoría principal apunta a una fogata de calefacción encendida por personas sin techo. En el operativo trabajaron dotaciones de Cipolletti, Fernández Oro, Allen, Cinco Saltos y la ciudad de Neuquén. El Ministerio Público Fiscal analiza las filmaciones de seguridad guardadas en la nube digital para corroborar los testimonios.