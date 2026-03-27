PETROLEROS PRIVADAS REACTIVA LOS “VIERNES CULTURALES”

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa reactiva su agenda artística regional. Este ciclo de espectáculos gratuitos se desarrollará los últimos viernes de cada mes en la capital neuquina. La iniciativa busca fortalecer el acceso a la cultura y generar espacios de encuentro abiertos para toda la comunidad. Con este programa, el gremio reafirma su compromiso con la promoción del arte y la participación social en la zona.

La apertura oficial está programada para este viernes 27 de marzo a las 21 horas. La gran protagonista de la noche será la cantante y guitarrista Sofía Quesada Yañez, oriunda de Cutral Co. La joven artista cuenta con una trayectoria notable, habiendo grabado su primer disco a los 10 años. Además, llega con el prestigio de haber obtenido el primer puesto en Tango del certamen “Talentos Federales”. Su voz será el eje central de un inicio de temporada que promete gran nivel musical.

La danza también tendrá un lugar fundamental en el escenario con la compañía “Somos Nosotras”. Bajo la dirección de la profesora Claudia Veiga, el grupo presentará la obra titulada “Somos esas huellas”. Esta pieza utiliza el lenguaje del folklore para reivindicar a figuras históricas que fueron invisibilizadas con el paso del tiempo. A través del movimiento, las bailarinas homenajearán a mujeres emblemáticas como Juana Azurduy, Macacha Güemes y la referente mapuche Aimé Paimé.

Entradas gratuitas y compromiso con la comunidad

Desde la organización destacaron el carácter inclusivo de la propuesta para este año. “El ciclo busca fortalecer el acceso a la cultura regional y generar espacios abiertos para la comunidad”, explicaron los responsables del evento. Aunque el ingreso no tiene costo, se invita a los asistentes a colaborar con alimentos no perecederos. Todo lo recaudado será destinado a diversas instituciones locales que brindan asistencia social en la región.

Para asegurar un lugar, el público general puede realizar sus reservas a través de la línea de WhatsApp +54 9 299 5720414. Por su parte, los afiliados al sindicato cuentan con la opción de gestionar su ingreso mediante el sitio web oficial de la institución. Se recomienda realizar el trámite con antelación debido a la capacidad limitada del salón. Esta nueva edición de los “Viernes Culturales” consolida así un puente sólido entre el gremio y la identidad artística neuquina.