PETROLEROS PRIVADOS Y UOCRA CREAN UN BLOQUE SINDICAL

Los gremios más representativos de Vaca Muerta avanzan en la creación de una alianza política regional. El Sindicato de Petroleros Privados y la UOCRA Neuquén buscan competir de manera directa por cargos legislativos y municipales.

Marcelo Rucci, lider petrolero, y César Godoy, referente de la construcción, confirmaron meses de gestiones compartidas. Ambos dirigentes sostienen que resulta imprescindible transformar el peso económico del sector hidrocarburífero en una verdadera representación institucional dentro de la provincia. “Entendemos que los trabajadores tienen que ocupar espacios políticos, que es donde se decide el futuro. Si lo hacemos juntos, mucho mejor”, afirmó Rucci.

Las conversaciones sufrieron postergaciones previas debido a un trágico accidente laboral en Rincón de los Sauces. A pesar de aquel episodio, los debates continuaron activamente y la propuesta técnica ingresó finalmente en una fase concreta de edificación política.

El personal hidrocarburífero y los obreros de la infraestructura conforman una fuerza laboral masiva e impactante en Neuquén. Sin embargo, las cúpulas gremiales denuncian una desproporción histórica entre el impacto productivo real y la voz en la toma de decisiones.

“Hoy vemos que las decisiones se toman en la política y nosotros no tenemos representación, o tenemos muy poca. Queremos ganar ese lugar y para ganarlo tenemos que estar juntos”, sostuvo Rucci.

El conductor petrolero remarcó que el mandato proviene de las demandas cotidianas de las bases. Aseguró que disponen de cuadros capacitados para asumir responsabilidades públicas mayores en el escenario provincial.

Godoy ratificó la intención explícita de estructurar una plataforma sindical sólida que trascienda la agenda puramente paritaria. El proyecto contempla disputar escaños legislativos y presentar candidaturas firmes en diversos municipios neuquinos.

“Venimos trabajando desde el año pasado para poder armar un bloque fuerte sindical en toda la provincia, no solamente entre nosotros, sino seguir incluyendo más sindicatos”, explicó Godoy.

El plan contempla una ampliación paulatina con la sumatoria progresiva de otras organizaciones del territorio. Rucci confirmó contactos informales con diversos sectores laborales, aunque condicionó cualquier incorporación futura a la defensa genuina de los derechos de los trabajadores.