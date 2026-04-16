PIDEN AVANZAR CON LA “LEY CAZZU” PARA PROTEGER DERECHOS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES

La legisladora Maricel Cévoli reclamó el pronto tratamiento nacional de la llamada “Ley Cazzu”, una iniciativa que apunta a evitar que niñas, niños y adolescentes queden atrapados en conflictos entre progenitores cuando uno de ellos incumple con sus responsabilidades. La dirigente de Juntos Somos Río Negro aclaró que la provincia impulsa una comunicación al Congreso para que el proyecto se trate cuanto antes y luego pueda abrirse la posibilidad de adhesión.

La información corresponde a una entrevista realizada en AM740 La Carretera, donde Cévoli explicó que el proyecto no se aplica de manera directa en Río Negro porque “prevé la modificación del Código Civil y Comercial de Artículos del Código Civil y Comercial de la Nación”. En ese sentido, sostuvo que desde la provincia lo que se pide es “el pronto tratamiento” en las cámaras nacionales.

La legisladora señaló que el caso de la cantante Cazzu funciona como disparador simbólico, pero remarcó que el eje verdadero está en los derechos de los chicos. “Lo profundo, el eje central, es qué sucede con esos niños, niñas y adolescentes que muchas veces quedan entrampados en una disputa, en una discusión, en un desacuerdo e incluso en la ausencia de una de las partes”, afirmó. También agregó que “lo que nosotros intentamos a través de esto es proteger y validar los derechos de los niños y niñas y adolescentes que están involucrados en esta situación”.

Cévoli explicó que la discusión no se limita a permisos para viajar, sino que alcanza cuestiones mucho más sensibles, como tratamientos médicos, decisiones escolares o situaciones de cuidado cotidiano. “Muchas veces a mí me llega cuestiones vinculadas con, por ejemplo, el proceso de escolaridad”, advirtió, y planteó que hay casos en los que uno de los progenitores se ausenta de la crianza, pero reaparece para bloquear decisiones importantes. Para esos escenarios, consideró clave contar con una herramienta legal que evite demoras y priorice el interés superior del niño.

Sobre la eventual aplicación de la norma, aseguró que si la modificación se incorpora al Código Civil y Comercial, la respuesta judicial podría ser inmediata. “Si está la modificación en un código civil y comercial, la aplicación es inmediata”, sostuvo. Y reforzó que ese punto resulta central en casos urgentes, donde una demora burocrática puede afectar de forma directa la salud, la educación o la vida cotidiana de un chico.

Viedma, 16 de abril de 2026.