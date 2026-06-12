PIDEN AYUDA ESTATAL PARA EVITAR LA PRESENCIA DE ANIMALES SUELTOS EN LAS RUTAS

El exdirigente Ganadero Juan José Gutiérrez solicitó públicamente una medida urgente para las principales vías de comunicación terrestres de la región. El pedido central consiste en el diseño de un plan provincial de cerramientos perimetrales sobre la Ruta Nacional 40.

La iniciativa busca brindar una solución real que permita a los pequeños productores cumplir con las normativas viales vigentes. El vocero del sector rural expresó su absoluto respaldo a los controles estatales destinados al decomiso de ganado errante.

“Los pequeños productores, como cualquier persona de bien, estamos de acuerdo con dicha ley que regula el procedimiento para la captura y el resguardo”, afirmó Gutiérrez. El criancero ratificó que la seguridad de los automovilistas es prioritaria dado que existen vidas en riesgo.

Sin embargo, el productor advirtió sobre las dificultades materiales que enfrentan las familias rurales para contener a sus animales. El criador detalló que la escasez hídrica extrema empuja al ganado a trasladarse grandes distancias hacia el asfalto.

Las condiciones naturales empeoran durante las horas nocturnas por los hábitos de pastoreo del ganado en áreas geográficas abiertas. “Los animales en el campo, en campos abiertos, en la noche caminan mucho más que en el día”, precisó respecto al comportamiento del rodeo.

La crisis económica y los altos costos de los insumos impiden que los pobladores puedan costear alambrados por cuenta propia. En la actualidad, los ingresos de las explotaciones familiares resultan insuficientes incluso para garantizar la compra de forraje.

Por estos motivos, Gutiérrez solicitó formalmente la asistencia del gobierno provincial mediante subsidios o infraestructura directa para los campos. “Lo que estamos solicitando al gobierno de la provincia es que tome las medidas y se elabore un programa de urgencia”, concluyó el referente.