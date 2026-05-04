PIDEN AYUDA PARA MATEO, UN NENE DE 10 AÑOS CON DISTROFIA MUSCULAR

Una familia de la región atraviesa una situación crítica mientras acompaña el avance de una enfermedad degenerativa. Mateo, de 10 años, padece distrofia muscular y su mamá solicita ayuda urgente, principalmente por una vivienda ante la imposibilidad de sostener un alquiler.

La información corresponde a una nota realizada en AM740, donde Micaela Hernández contó el difícil presente que viven junto a su hijo. “Mateo sufre distrofia muscular, hace ya dos años más o menos que lo diagnosticaron y ahora le afectó toda su motricidad”, explicó.

La madre relató que el cuidado de Mateo es permanente y que su rutina gira completamente en torno a él. “Son 24 horas atendiendo a Mateo, porque él no hace nada solito”, señaló. Incluso debe asistirlo en la escuela, ya que no puede manejarse de forma independiente.

En cuanto al tratamiento, indicó que no existe una cura específica y que el abordaje es paliativo. “No hay un tratamiento específico, porque al no tener cura de la enfermedad no hay un tratamiento específico”, afirmó. Mateo realiza terapias en Neuquén y recibe medicación para mejorar su calidad de vida.

Ante este panorama, el pedido principal es una solución habitacional. “Lo que más urgente estamos necesitando es una vivienda”, expresó Micaela, quien aseguró haber golpeado distintas puertas sin respuestas. También difundió un alias para colaboraciones: “mateo.benja.28”, y dejó su contacto para quienes puedan ayudar (299 674-8601).

Cipolletti, 4 de mayo de 2026.