PIDEN AYUDA PARA TRATAMIENTO PARA SU HIJA ANTE UNA PREPAGA QUE “SE LAVÓ LAS MANOS”

Luca Gallucci, padre de una niña de 1 año y 3 meses, lanzó una campaña solidaria para su hija Filippa, quien necesita realizar estudios costosos ante un situación de salud compleja que todavía carece de diagnóstico y por la que la empresa prepaga de salud habría decidido quitar prestación. Según denunció la familia, la prepaga los acusó de falsificación, dejándolos sin cobertura médica.

En una entrevista con AM740, Gallucci explicó que “a los 10 meses empezamos con estudios por derivaciones del pediatra. Esto porque veíamos que no crecía adecuadamente. Empezamos con distintos análisis que todavía no terminan”. La familia contaba con Avaliant como prepaga, pero fueron intimados por supuesta falsificación. Explicó que “nos intimaron porque dijeron que falsificamos papeles para ingresar sin anunciar en la declaración jurada esta situación, a pesar de que cuando nos dimos de alta no sabíamos que existía esto ni se había detectado. Por eso nos quedamos sin cobertura. Estamos en un plan básico o nulo por esto”, denunció.

La familia se encuentra en medio de un recurso de amparo para restablecer la cobertura médica y obtener un diagnóstico para Filippa. Agregó que “la genetista nos hizo muchas derivaciones porque no tenemos diagnóstico. Eso es lo peor, todavía no se sabe que tiene Fili”.

Ante la falta de respuestas, decidieron organizar una colecta solidaria para cubrir los costos médicos, ya que es probable que sean derivados al Hospital Garrahan en Buenos Aires. Cerró la nota contando que “Ya nos han ayudado mucho, nos enviaron lo que cada uno pudo. Pueden colaborar con el alias FILI.G”.

Neuquén, 28 de octubre de 2024.