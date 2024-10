PIDEN INFORMACIÓN SOBRE LA MUERTE DEL TRABAJADOR PETROLERO

El bloque del Frente de Izquierda de los Trabajadores-Unidad (FIT-U) presentó un pedido de informe para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Miguel Fernández, un operario de 40 años fallecido durante una operación técnica en el bloque Bajada del Palo Oeste, operado por la empresa Vista. El accidente, ocurrido el pasado 8 de octubre, generó malestar en el ámbito laboral de la industria petrolera, en tanto ya se contabilizan cuatro fallecimientos de trabajadores del sector en lo que va de 2024.

En diálogo con AM740 La Carretera, la diputada Gabriela Suppicich, del FIT-U, explicó los motivos del pedido de informe dirigido al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de Neuquén, a cargo de Lucas Castelli. “Queremos conocer las responsabilidades que corresponden tanto al ministerio como a la Subsecretaría de Trabajo en cuanto a la inspección, control y vigilancia de las empresas que operan en Vaca Muerta”, señaló Suppicich. Asimismo, la diputada expresó su preocupación por la cadena de decisiones durante la emergencia, dado que Fernández fue trasladado con vida a una clínica en Catriel, en lugar de un hospital más cercano, como los de Rincón de los Sauces o Neuquén.

Otro punto que genera interrogantes es la falta de uso de los helicópteros que, según un anuncio oficial del gobierno y las empresas del sector, deben estar disponibles para emergencias en la zona. “El ministro Castelli había comunicado con bombos y platillos que los helicópteros estarían operativos para atender casos de urgencia en Vaca Muerta, pero en esta tragedia no se utilizaron. Es incomprensible que, teniendo esa opción, no se haya activado un protocolo más eficiente”, subrayó Suppicich.

El FIT-U también criticó las condiciones laborales en la industria petrolera, apuntando a las reformas de convenios colectivos que, según Suppicich, flexibilizaron el trabajo y aumentado los riesgos para los operarios. “Hemos denunciado cómo la flexibilización impacta directamente en la seguridad de los trabajadores. Esta es la cuarta muerte que ocurre en lo que va del año, mientras el gobierno celebra los índices históricos de producción hidrocarburífera y las exenciones impositivas a las empresas”, manifestó la legisladora.

El pedido de informe presentado busca que el caso sea tratado con preferencia en las comisiones legislativas, aunque Suppicich advirtió que muchas veces los proyectos no se discuten por falta de voluntad política. Además, cuestionó la falta de transparencia en la comunicación de accidentes no fatales: “El sindicato ha denunciado que las empresas no reportan todos los incidentes. Muchos operarios sufren mutilaciones y lesiones graves, pero los casos quedan fuera del registro oficial. La Comisión de Seguridad Laboral, integrada por el sindicato, las empresas y el gobierno, debe asumir su responsabilidad en esta situación”.

Neuquén,16 de octubre de 2024