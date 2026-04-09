PIDEN INFORMES POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LAS ELECCIONES DEL IUPA

Legisladores provinciales presentaron un pedido de informes para esclarecer posibles irregularidades en el proceso electoral del IUPA. La iniciativa surge tras denuncias sobre movimientos extraños durante la votación y busca garantizar transparencia.

La información surge de una entrevista realizada en AM740 La Carretera a Patricia Mckid, legisladora de Cambia Río Negro, quien explicó los motivos del planteo y los pasos que seguirá el reclamo.

Mckiid detalló que el pedido se impulsó junto a otros bloques ante situaciones llamativas durante la elección. “Nosotros presentamos un pedido de informes junto con otros dos bloques, por las maniobras raras que estábamos viendo”, afirmó, y agregó que detectaron “cosas muy raras con el movimiento de las urnas, durante el acto eleccionario”.

En ese sentido, remarcó que el objetivo es conocer en detalle cómo se desarrolló el proceso. “Queremos saber cómo fue el proceso, el porqué de esas maniobras en horarios raros de la mañana, de la madrugada”, indicó, y sostuvo que la intención es llevar tranquilidad a la comunidad educativa.

El pedido se tramita a través de la Legislatura y será elevado a las autoridades correspondientes. “Como cualquier proceso eleccionario, tiene que ser transparente, correcto, dentro de las formas, y nosotros pedimos que nos expliquen si este cumplió esa regla”, concluyó la legisladora.

General Roca, 9 de abril del 2026.