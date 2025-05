PIDEN QUE LOS CONCEJALES DE FERNÁNDEZ ORO CUMPLAN HORARIO

“Hoy en Fernández Oro tengo más proyectos presentados yo que los concejales y no cobro por hacerlo”, lanzó Daniel López, un vecino de esa localidad del Alto Valle que impulsa una ordenanza para que los concejales y el Tribunal de Cuentas cumplan un horario laboral dentro del municipio. En entrevista con La Carretera, López explicó que el disparador fue el caso de un concejal que, además de su rol en Fernández Oro, también presta servicios en la Municipalidad de Catriel.

En la nota emitida por AM740, López detalló que en ningún lugar del país los concejales, legisladores o senadores están obligados por ley a cumplir un horario, lo que considera inaceptable. “Con la situación que vive el país, con tanta gente harta de la clase política, es increíble que no tengan ni siquiera la obligación de estar unas horas por día en sus oficinas”, remarcó.

El proyecto establece que los concejales deberán cumplir 4 horas diarias dentro del horario administrativo del municipio, de 7 a 15, con flexibilidad para elegir su turno. Además, propone sanciones por no cumplir las 80 horas mensuales y por no presentar proyectos. “Hay ediles que terminaron sus mandatos sin presentar ni una sola iniciativa. Otros declaran de interés una hamburguesa. Eso no es legislar”, ironizó.

López también recordó que ya presentó otros dos proyectos al Concejo Deliberante, uno de los cuales fue para prohibir la carga de combustible a motos sin patente o con escape libre, como medida para combatir los robos. “Ese proyecto ni siquiera se trató, cuando el 85% de los delitos en moto son con rodados sin identificación. Lo mínimo que podrían hacer los concejales es dedicar unas horas por día a escuchar y pensar soluciones”, criticó.

El vecino remarcó que no busca enfrentamientos personales, pero sí más compromiso. “Cuando se postulan ya saben cuál es el sueldo, así que después no pueden decir que no les alcanza para cumplir un horario. Hay gente que trabaja en tres casas para llegar a fin de mes. Si aceptás ser concejal, sabés a qué te comprometés”, dijo con firmeza.

Por ahora, espera que el proyecto sea tratado en comisión el próximo martes. “No hay mucho que defender: es simplemente votar si quieren venir a trabajar 4 horas o no. Lo demás es excusa”, concluyó.

Fernández Oro, 22 de mayo de 2025