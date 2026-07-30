PINO HACHADO REABRIÓ PERO PERSISTEN LAS DEMORAS CON MÁS DE 600 CAMIONES EN ESPERA

El paso internacional Pino Hachado reanudó las operaciones este miércoles por la mañana. La habilitación permitió el avance de los transportes de carga hacia Chile. Sin embargo, la acumulación vehicular genera fuertes complicaciones en las rutas neuquinas.

Cerca de 600 camiones aguardan cruzar la frontera en diferentes municipios. Autoridades de Defensa Civil dispusieron la liberación en tandas reducidas para ordenar la circulación. Las condiciones meteorológicas en alta cordillera registran constantes lluvias y nevadas.

El corte prolongado del paso Cristo Redentor en Mendoza derivó el tránsito pesado hacia Neuquén. La normativa de transporte exige el desvío hacia el cruce fronterizo habilitado más cercano. Esta situación incrementó drásticamente el flujo de vehículos sobre las rutas regionales.

Las localidades de Las Lajas, Zapala y Cutral Co albergan la mayor concentración de vehículos varados. El ritmo de cruce resulta inferior al ingreso constante de nuevos transportes a la provincia. “Uno libera 100 camiones, pero llegan 150”, resumió Carlos Cruz, director provincial de Defensa Civil.

Las previsiones oficiales indican que la presión sobre el corredor internacional continuará. Las autoridades mendocinas alertaron sobre una columna de cientos de vehículos que navegan rumbo al territorio neuquino. El panorama se actualiza según la evolución del clima.

“Tenemos un flujo vehicular constante de alrededor de 800 camiones que podrían estar circulando y llegando hasta acá”, sostuvo Cruz al evaluar el escenario.