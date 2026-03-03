PJ NEUQUÉN: UNA CALDERA A PUNTO DE ESTALLAR

A días de que se defina la conducción del Partido Justicialista de Neuquén, la interna en el espacio atraviesa un escenario de máxima tensión tras un fallo de la Justicia Federal. El juez subrogante Gustavo Villanueva decidió revocar la oficialización de la Lista 45, denominada “Frente Peronista” y encabezada por el dirigente César Godoy. La medida surge tras una impugnación presentada por el sector alineado con el parrillismo, que denunció irregularidades en la carga de documentación y el incumplimiento de los requisitos básicos para competir en las urnas. “No aceptamos que se intente limitar la participación política de una nueva generación de peronistas que quiere discutir ideas, construir futuro y devolverle al partido el protagonismo que debe tener en la vida política de nuestra provincia”, expresaron desde la lista 45.

El magistrado fundamentó su decisión en la falta de avales necesarios para validar la candidatura, un piso exigido por la normativa partidaria. Según el recuento oficial sobre un padrón de 20.091 afiliados, la lista de Godoy debía presentar al menos 603 firmas válidas, pero solo logró certificar 517 en soporte papel. El tribunal fue inflexible al rechazar cualquier intento de subsanar este déficit mediante la transferencia de apoyos desde otros sectores internos, lo cual generó un fuerte rechazo político.

Ante la exclusión, la Lista 45 emitió un duro comunicado denunciando una maniobra para proscribir a nuevos sectores del peronismo provincial. “Quienes durante años condujeron el partido pretenden evitar la competencia democrática y cerrar el debate interno mediante maniobras administrativas”, señalaron desde el espacio de Godoy. Los referentes de la “Celeste” sostuvieron que cumplieron con todos los plazos y acusaron al sector de Oscar Parrilli de intentar proclamarse como lista única mediante el uso de la vía judicial.

La Justicia también puso la lupa sobre lo ocurrido durante la madrugada del 21 de febrero en la sede partidaria local. Los veedores informaron movimientos sospechosos, incluyendo el ingreso de papeles por una ventana lateral varias horas después de vencido el plazo legal establecido. El juez recordó que los tiempos electorales son “fatales y preclusivos”, comparando el cronograma con un sistema de esclusas que, una vez cerradas por el reloj, no permiten el reingreso de documentación.

Solo dos listas

A pesar de las denuncias cruzadas, la Justicia decidió ratificar la validez de la Lista 17, “Peronismo Territorial”, al no hallar pruebas directas en su contra. Este sector recibió el agradecimiento público de la Lista 45 por su solidaridad ante los intentos de impugnación masiva que sacudieron el proceso. “No aceptamos que se intente limitar la participación política de una nueva generación de peronistas que quiere discutir ideas y construir futuro”, remarcaron desde el Frente Peronista tras conocerse el fallo.

Por otro lado, la resolución también representó un alivio para la Lista 10, “Peronismo para la Victoria”, al revocar una exclusión previa en Mariano Moreno. El magistrado consideró que no es obligatorio cubrir la totalidad de los cargos para participar, priorizando siempre el principio de participación política interna. No obstante, el juez emitió un duro llamado de atención a la Junta Electoral por las demoras injustificadas en el trámite de las apelaciones presentadas por los apoderados legales.

La resolución judicial reconfigura el mapa del peronismo a pocos días de los comicios previstos para el próximo 15 de marzo. La exclusión de la Lista 45 deja al partido sumido en una crisis de legitimidad y un clima de desconfianza generalizada entre los afiliados. “El Partido Justicialista no pertenece a un grupo reducido de dirigentes, pertenece a su militancia”, sentenciaron los referentes excluidos, marcando una fractura que parece difícil de sanar antes de la votación.