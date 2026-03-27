PLOTTIER CUMPLIÓ AÑOS Y BERTOLINI CUESTIONÓ A LA FISCALÍA

En un clima de celebración teñido por la tensión judicial, el intendente Luis Bertolini encabezó el acto por el 91° aniversario de Plottier. El mandatario aprovechó la fecha para reafirmar su compromiso con la ciudad y abordar la investigación que lo involucra. Durante su discurso frente al busto del fundador, Alberto Plottier, aseguró que trabajará hasta el final de su mandato en 2027.

La mirada estuvo puesta en la causa que lidera el fiscal Pablo Vignaroli por presuntas irregularidades en contrataciones municipales. Se investigan pagos millonarios a una empresa vinculada familiarmente con una funcionaria del gabinete actual. Al respecto, el jefe comunal manifestó una mezcla de sorpresa y preocupación por el avance de las diligencias judiciales que lo señalan directamente.

“A veces con una celeridad que yo no esperaba y a lo mejor con una agresión que yo no esperaba”, aseguró el jefe comunal. Bertolini cuestionó la facilidad con la que una denuncia vecinal activa el aparato judicial. Según su visión, existe una notable “vulnerabilidad” en las instituciones frente a cualquier presentación que realice un particular ante el Ministerio Público Fiscal.

Pese a sus críticas sobre las formas, el intendente aclaró que se encuentra a total disposición de los investigadores. Sostuvo que sus cuentas son transparentes y que cada movimiento administrativo tiene una justificación técnica. “Estoy a la espera de algunas situaciones que la Fiscalía está analizando, no tengo nada que ocultar”, indicó con firmeza ante los presentes.

El acto contó con el respaldo político del ministro de Gobierno provincial, Jorge Tobares, quien pidió responsabilidad al Poder Judicial. Tobares enfatizó la necesidad de esclarecer la situación para llevar tranquilidad a la comunidad.

Sobre el rol del Concejo Deliberante, el intendente recordó que rige el principio de presunción de inocencia. Explicó que la formulación de cargos es solo el inicio de un proceso y no una condena. “Cualquier acción que el Concejo quiera tomar tiene que ser sobre sentencias firmes”, subrayó, minimizando el impacto institucional inmediato de la imputación.

Finalmente, Bertolini insistió en que será respetuoso de los tiempos legales mientras continúa bajo el patrocinio de sus abogados. El municipio intenta mantener la normalidad administrativa mientras espera la notificación oficial de los cargos. El aniversario de la ciudad cerró así con un mensaje de resistencia política y defensa de la institucionalidad local.