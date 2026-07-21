PLOTTIER: LA FAMILIA DE CATALINA BUSCA RECAUDAR FONDOS PARA ADAPTAR SU CASA

La recuperación de la pequeña Catalina Galcerán muestra signos favorables tras el grave accidente sufrido. La niña fue atropellada por un patrullero policial en noviembre del año pasado. Actualmente, la menor avanza de forma constante en su proceso de rehabilitación neurológica.

El camino hacia la mejoría completa requiere tiempo y paciencia por parte de su entorno. Los profesionales médicos trabajan en restablecer paulatinamente cada una de sus funciones afectadas. Toda la dinámica familiar debió reestructurarse por completo para acompañar este largo tratamiento.

Las autoridades sanitarias confirman avances significativos en el estado general de la paciente. “Catalina viene respondiendo en todo lo que es lo cognitivo”, explicó su padre al evaluar los progresos. La niña demuestra una adecuada noción sobre su entorno y el tiempo actual.

Para garantizar su continuidad médica, la niña permanece internada en el prestigioso Instituto Fleni. Las lesiones sufridas demandaron un traslado inmediato a la provincia de Buenos Aires. Sus progenitores rotan turnos diariamente para brindarle contención afectiva sin descuidar el descanso.

El eventual regreso a Neuquén plantea un desafío financiero muy complejo para la familia. Los tutores presentaron un petitorio formal ante la municipalidad de Plottier y la gobernación provincial. El objetivo central consiste en conseguir fondos estatales para costear obras de infraestructura necesarias.

Las modificaciones resultan urgentes debido a las secuelas motrices y cervicales que padece la niña. El hogar requiere accesos adaptados para el desplazamiento seguro en silla de ruedas. La cotización oficial de las reformas supera actualmente los siete millones de pesos.

La comunidad local respondió mediante iniciativas solidarias para reunir el dinero necesario. Los allegados habilitaron cuentas bancarias para recibir donaciones directas de la ciudadanía movilizada. Los recursos recaudados se destinarán íntegramente a las remodelaciones edilicias del inmueble familiar.

A pesar de las dificultades socioeconómicas, la perspectiva médica de la pequeña resulta sumamente optimista. Los profesionales descartan riesgos vitales inmediatos en la etapa actual de la recuperación. La familia agradece el apoyo constante de los vecinos mientras planifica la ansiada vuelta a casa.