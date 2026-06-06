PLOTTIER PAGÓ EL ADICIONAL POR ANTIGÜEDAD Y SE LEVANTAN LAS MEDIDAS DE FUERZA

El municipio de Plottier informó que se concretó el pago del adicional salarial que era reclamado por todo el personal de planta. De esta manera, los agentes municipales determinaron el cese inmediato de las protestas que afectaron los servicios urbanos.

El conflicto llegó a su fin luego de que los delegados recibieran una notificación formal del depósito correspondiente. Las medidas de fuerza se levantaron tras validar el cumplimiento efectivo de los compromisos salariales pendientes.

Por medio de un escrito institucional, la administración pública detalló las condiciones del impacto económico en las cuentas locales. Por disposición directa de la intendenta Malena Resa, se liquidó este sábado el beneficio del 0,5% fijado sobre la categoría de referencia. El pago impactó de forma directa en las liquidaciones correspondientes a los haberes del mes de mayo.

Los fondos estatales se depositaron de forma anticipada a la fecha límite que se había estipulado originalmente para el próximo martes. El gobierno local buscó desactivar el descontento de manera prematura para normalizar las prestaciones operativas en la vía pública.

Las demoras iniciales estuvieron ligadas de forma directa al desarrollo de una exhaustiva auditoría interna en las diversas áreas del municipio. La inspección general abarca las contrataciones de personal, la revisión de proveedores y el estado real de las cuentas públicas. La actual administración remarcó que el ordenamiento de los recursos humanos es una prioridad para el presente período de gobierno.