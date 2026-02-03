PLOTTIER RECIBIRÁ MÁS ENERGÍA PARA FRENAR LOS CONSTANTES CORTES DE LUZ

Plottier busca una salida tras días de conflicto por los constantes cortes de luz en plena ola de calor. Las autoridades de la Cooperativa de Servicios Públicos anunciaron, este lunes, que la ciudad contará con un 30% más de energía disponible. Este incremento fue gestionado ante la mayorista CAMMESA.

La decisión surgió tras reuniones entre integrantes del directorio de CAMMESA y autoridades del EPEN. Facundo Gaitán, presidente de la Cooperativa de Servicios, aseguró que la mayor potencia no será algo pasajero. La ampliación se mantendrá en el tiempo para fortalecer el sistema local. Con esto buscan terminar con los cortes de luz imprevistos que afectan a la localidad.

Además de la energía, habrá trabajos de mantenimiento técnico. El martes iniciarán tareas de poda en el sector oeste de la ciudad. Una empresa especializada trabajará sobre las líneas de media tensión. Estas cuadrillas operarán mayormente con cables energizados para no cortar el flujo. Sin embargo, en casos puntuales habrá interrupciones programadas. La cooperativa prometió informar estos cortes con antelación.

El EPEN también colaborará activamente en las maniobras. El objetivo es garantizar un servicio confiable a futuro. Mario Moya, titular del EPEN se ofreció a recibir al intendente Luis Bertolini y a los concejales para que conozcan la realidad energética provincial de primera mano.

Exigen cambios profundos

A pesar de los anuncios, el malestar social persiste en Plottier. Un grupo de vecinos se manifestó frente a la sede de la Cooperativa y reclamaron una renovación total de las autoridades actuales. Durante la mañana de este lunes, recolectaron firmas para exigir el llamado a elecciones. Los socios denuncian falta de transparencia y ausencia de asambleas.

El jueves pasado, la protesta llegó a la casa del intendente Bertolini. Los vecinos exigieron que el municipio intervenga a la prestadora del servicio. Hay casos graves de pérdidas materiales en los barrios luego de los cortes de luz imprevistos.