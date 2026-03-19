POLÉMICA EN NEUQUÉN: RECHAZAN CONSTRUIR EL “NEUQUÉN ARENA” EN LA ISLA 132

La iniciativa de construir un estadio de gran escala en la Isla 132 de Neuquén abrió un fuerte debate en la ciudad. Vecinos y sectores políticos comenzaron a manifestar su rechazo al proyecto, principalmente por el impacto ambiental y urbano que podría generar en uno de los espacios más emblemáticos de la capital.

En diálogo con AM740 La Carretera, la concejal del ARI, Valeria Todero, confirmó que presentó un rechazo formal a la idea de emplazar el estadio en ese lugar. “El problema no es el estadio, es el lugar donde se eligió hacerlo”, sostuvo.

La edil explicó que el reclamo surgió a partir de una movilización vecinal que incluyó la recolección de firmas. “Fue un movimiento ciudadano importante que logró que distintos actores de la ciudad tomaran posición”, indicó, y remarcó que decidió acompañar ese planteo en el Concejo Deliberante.

Uno de los puntos centrales del cuestionamiento es el impacto ambiental. Todero señaló que, a diferencia de eventos temporales como la Fiesta de la Confluencia, un estadio implicaría actividad permanente. “Estamos hablando de una construcción de uso constante, con contaminación sonora, lumínica y vibraciones que afectan al ecosistema de la isla”, advirtió.

Además, planteó que existen problemas estructurales para ese tipo de obra en ese sector. “Se necesitarían inversiones adicionales como puentes, sistemas de bombeo y mejoras viales porque el terreno no es apto”, explicó. A eso sumó preocupaciones por la seguridad, especialmente ante la posibilidad de evacuaciones masivas en un espacio con accesos limitados.

Otro de los ejes del debate tiene que ver con el desarrollo urbano e inmobiliario. La concejal alertó que el proyecto del estadio no sería aislado. “Ya está contemplada la construcción de un hotel y otros desarrollos en la isla, lo que implica un cambio profundo en el uso del suelo”, señaló.

Como alternativa, Todero propuso evaluar otras zonas de la ciudad, especialmente la meseta neuquina. “Hay sectores con mejor conectividad, más espacio y posibilidades de crecimiento sin afectar un área natural”, planteó.

Por ahora, el proyecto del “Neuquén Arena” no ingresó formalmente al Concejo Deliberante, pero el debate ya está instalado. Mientras tanto, crece la presión de vecinos y sectores políticos para que cualquier desarrollo futuro contemple la preservación de la Isla 132 como espacio verde y recreativo.

Neuquén, 18 de marzo de 2026.