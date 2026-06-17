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POLÉMICA POR EL ACUERDO CON YPF: GREMIOS MARCHAN A LA LEGISLATURA NEUQUINA EN BUSCA DE RESPUESTAS

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Representantes de los sindicatos ATE, ATEN, ADUNC y SEJUN se movilizarán este miércoles 17 de junio a las 10 hs a la Legislatura Provincial. El propósito es exigir que los diputados expliquen el sentido de su voto y los fundamentos del acuerdo entre YPF y el Gobierno de Neuquén.

Los gremios confirmaron su participación conjunta en esta jornada de protesta tras declararse en estado de alerta. El objetivo principal es interpelar formalmente a los legisladores que respaldan el nuevo marco legal.

La controversia gira en torno al reciente convenio firmado entre la petrolera de bandera y el Poder Ejecutivo provincial. Según el proyecto, se otorgarán beneficios fiscales prolongados a la compañía.

Las organizaciones aseguran que el acuerdo significa una pérdida de soberanía económica para la región. La Provincia cederá por tres décadas facultades clave y fondos provenientes de áreas hidrocarburíferas estratégicas.

El foco del conflicto está en la exención de regalías para la exportación de Gas Natural Licuado. Esta medida afectará directamente a yacimientos como Meseta Buena Esperanza y Las Tacanas, entre otros.

“La magnitud de los compromisos asumidos requiere un debate público amplio y transparente”, señalaron los representantes sindicales en un comunicado conjunto. Por este motivo, demandan explicaciones claras a los legisladores que acompañen la iniciativa.

La parálisis de estos ingresos genera profunda preocupación en el sector público por su impacto a largo plazo. La jornada del miércoles promete ser clave para el futuro del proyecto en el recinto.

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