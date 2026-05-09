POLÉMICA POR RESTRICCIONES AL INTERCAMBIO DE FIGURITAS EN LAS AULAS

Una escuela de gestión privada generó una fuerte polémica tras prohibir formalmente el ingreso de álbumes y figuritas coleccionables. La medida fue comunicada a las familias luego de registrarse múltiples episodios de distracción durante las horas de clase. Según las autoridades del establecimiento, la presencia de estos elementos lúdicos demanda una atención desmedida por parte del cuerpo docente. Esto afecta la calidad del tiempo dedicado exclusivamente al aprendizaje pedagógico dentro del salón.

La institución fundamentó su decisión en la necesidad de preservar un ambiente de estudio armonioso y productivo. El texto oficial enviado a los padres subraya que se han detectado roces constantes entre los alumnos por el intercambio de estos cromos. Los directivos señalaron que la situación actual “perjudica el normal desarrollo de la propuesta pedagógica” y altera la convivencia. Por este motivo, se busca eliminar cualquier factor externo que fragmente la concentración de los estudiantes.

El debate se trasladó rápidamente a las redes sociales, donde se cuestionó la rigidez de la norma educativa. Muchos padres se preguntan si prohibir estos juegos es la solución definitiva para mejorar el rendimiento escolar. Sin embargo, la escuela sostiene que su rol como comunidad educativa “prioriza los espacios de enseñanza-aprendizaje” por encima de las tendencias comerciales. Para que las metas anuales se cumplan, consideran esencial minimizar los elementos que interfieran en el clima del aula.

La directiva escolar fue muy específica respecto a los artículos que ya no podrán circular en los pasillos. El comunicado institucional solicitó explícitamente “no traer figuritas del mundial u objetos coleccionables o de intercambio dentro del horario escolar”. Asimismo, se hizo hincapié en la importancia de resguardar la seguridad de las pertenencias personales. La intención es “evitar que los alumnos traigan objetos de valor que puedan perderse o generar disputas” innecesarias entre compañeros.

Como alternativa de solución, las autoridades sugirieron que las interacciones lúdicas se trasladen al ámbito privado y familiar. Propusieron que los intercambios se coordinen “por fuera de los espacios escolares” para no interferir con las obligaciones académicas. De esta manera, se espera que las familias organicen encuentros con “un momento y formato bien organizado” lejos del horario de clases. La propuesta busca devolverle a la escuela su carácter estrictamente formativo y pedagógico.