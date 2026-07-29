POLICÍA DE RÍO NEGRO DESPLEGÓ UN AMPLIO OPERATIVO ANTE LAS INTENSAS NEVADAS EN LA CORDILLERA

La Policía de Río Negro montó un amplio dispositivo de asistencia y prevención en toda la región cordillerana. La intervención oficial respondió a las severas complicaciones generadas por las recientes e intensas nevadas en el área. El personal abocó sus esfuerzos a garantizar la seguridad vial y auxiliar a los afectados.

Las tareas fueron coordinadas por las autoridades de la Unidad Regional III y ejecutadas por distintas unidades operativas. El Cuerpo de Seguridad Vial de la Zona Andina mantuvo una presencia permanente en las carreteras nacionales y provinciales. Las patrullas supervisaron además las principales arterias urbanas impactadas por el hielo y la nieve.

Durante el operativo, los efectivos debieron intervenir de urgencia ante numerosos incidentes de tránsito derivados del temporal. El personal policial auxilió a múltiples conductores que sufrieron despistes, vuelcos o colisiones sobre la calzada congelada. Asimismo, se brindó contención a los automovilistas que quedaron atrapados por la acumulación nieve.

La fuerza rionegrina también desplegó asistencia directa a los vecinos que solicitaron ayuda en sus hogares. Los agentes colaboraron activamente en los cortes de tránsito preventivos fijados en los corredores viales más peligrosos. Dichas interrupciones de circulación buscaron proteger la integridad de los usuarios de las rutas.

Desde la institución de seguridad recalcaron la necesidad de adoptar precauciones extremas al conducir en la temporada invernal. “Se recuerda a la población la importancia de extremar las medidas de precaución al circular”, enfatizaron las autoridades. Solicitaron respetar las órdenes de los agentes y verificar el estado de las calzadas antes de viajar.

Los operativos de control y asistencia continuarán vigentes mientras persistan las adversas condiciones meteorológicas en la cordillera. Las fuerzas de seguridad mantendrán las guardias reforzadas para responder con rapidez ante cualquier contingencia. La recomendación principal sigue siendo evitar traslados innecesarios durante los momentos de mayor helada.