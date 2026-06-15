PREFECTURA ALLANÓ DOS INMUEBLES Y RESCATÓ A OCHO VÍCTIMAS

Fuerzas federales desplegaron un fuerte operativo en Neuquén Capital contra la trata de personas con fines de explotación sexual. Efectivos de la Prefectura Naval Argentina encabezaron dos allanamientos simultáneos en diferentes puntos de la ciudad. El procedimiento arrojó resultados significativos para el avance de la causa.

Durante las requisas en el primer inmueble, los uniformados lograron identificar a ocho personas en situación de vulnerabilidad extrema. Los especialistas bajo directivas judiciales consideraron a las mujeres como “presuntas víctimas del delito investigado”. Personal técnico del Programa Nacional de Rescate brindó contención inmediata a las afectados.

En ese mismo domicilio, los agentes incautaron un teléfono celular, anotaciones clave, documentación variada y dinero en efectivo. Las divisas encontradas correspondían tanto a moneda nacional como a billetes extranjeros.

Por otra parte, en el segundo domicilio se secuestraron cuatro teléfonos móviles adicionales y una camioneta particular. Los investigadores también hallaron importantes sumas de dinero en efectivo en el lugar. Las autoridades judiciales confirmaron que el valor total de lo incautado supera ampliamente los 53 millones de pesos.

Finalmente, la justicia federal dispuso que dos personas queden formalmente supeditadas a la causa penal en curso. Ambos sospechosos permanecen bajo investigación directa por los delitos de trata y explotación sexual de personas. Los investigadores continúan analizando las pruebas recolectadas para determinar posibles conexiones con redes regionales.

Las medidas fueron dictadas formalmente por el Juzgado Federal de Neuquén. La investigación principal fue coordinada por el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal local. Diversos organismos estatales colaboraron en el lugar para garantizar el debido protocolo de actuación.