PREOCUPACIÓN EN BALSA LAS PERLAS POR AGUA CONTAMINADA

La crisis por la falta de servicios básicos en Balsa Las Perlas llegó a un punto crítico tras conocerse estudios bacteriológicos alarmantes. Ante el silencio de las autoridades municipales de Cipolletti, los propios residentes financiaron análisis de laboratorio para evaluar el recurso que consumen. Los informes técnicos confirmaron que el agua distribuida en los barrios Vista del Valle y Corte Esperanza no es apta para el consumo humano. El líquido se extrae del río y llega a los hogares sin ningún tipo de proceso de potabilización previo.

Los datos arrojados por los laboratorios particulares revelan una situación de peligro inminente para la salud pública. Según los resultados, los niveles de bacterias coliformes triplican los límites máximos permitidos por el Código Alimentario Argentino. René Martínez, vocero del grupo de vecinos autoconvocados, describió la gravedad del panorama estival. “En el verano el agua se pone directamente verde por el calor”, señaló el referente vecinal para graficar el estado de descomposición del recurso.

A la presencia de bacterias se suma un exceso peligroso de minerales y componentes químicos en el suministro. El agua presenta niveles de sodio, sulfatos y dureza que duplican los valores normales establecidos por las normativas de salud. Esta composición obliga a las familias a hervir el líquido constantemente, aunque esto no elimina el exceso de sales minerales. Balsa Las Perlas, con cinco décadas de existencia, sigue dependiendo de un sistema precario que pone en riesgo la integridad física de sus habitantes.

Los vecinos denunciaron que el acuerdo firmado en septiembre de 2025 con la Secretaría de Gobierno se encuentra actualmente detenido. El plan original incluía la reparación de las redes de distribución, la puesta en marcha de una cisterna y la construcción de la planta potabilizadora. Ante la falta de avances, los padres han alertado a las instituciones educativas de la zona sobre el riesgo sanitario. Temen que la municipalidad haya decidido no priorizar las inversiones necesarias para este sector de la provincia rionegrina.

Como respuesta al abandono estatal, los vecinos de Las Perlas han iniciado el camino hacia la organización formal. El objetivo es conformar una asociación civil con personería jurídica para llevar sus reclamos ante las instancias legales correspondientes. Esta estructura les permitirá tener una representación oficial frente a los organismos de control y el propio municipio. La falta de respuestas institucionales ha forzado a la comunidad a buscar sus propias herramientas de defensa y gestión.

Para financiar los gastos legales y visibilizar la problemática, se organizó un evento cultural denominado la “Peña del Agua”. La jornada se llevará a cabo el próximo 9 de mayo y contará con la participación de artistas locales solidarios. El encuentro servirá para recaudar fondos y, fundamentalmente, para concientizar a toda la población sobre el peligro que corren diariamente. Los organizadores buscan que el reclamo traspase los límites del barrio y llegue a las autoridades provinciales.

La situación en Las Perlas no se limita únicamente al agua, sino que refleja un deterioro general en salud, seguridad y educación. Los vecinos aseguran que la falta de infraestructura básica es una muestra clara de la desidia gubernamental acumulada por años. El colectivo vecinal advirtió que no cesarán las acciones directas hasta garantizar un servicio digno y seguro.