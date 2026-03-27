PREOCUPACIÓN POR UN CATEO MINERO EN BARILOCHE Y POSIBLE IMPACTO AMBIENTAL

El diputado nacional Marcelo Mango presentó un proyecto de declaración en el Congreso para expresar su preocupación por un permiso de cateo minero en una zona sensible de Bariloche, vinculada a nacientes de agua y áreas protegidas. El planteo apunta a la falta de información pública y a posibles irregularidades en el proceso.

La información surge de una entrevista realizada en AM740, donde el legislador explicó los alcances del proyecto y los cuestionamientos sobre el avance del cateo en la zona del Cerro Carreras. Según indicó, se trata de un área de unas 10.000 hectáreas en un sector estratégico desde el punto de vista ambiental.

Mango sostuvo que el eje del reclamo es la transparencia. “Estamos expresando una gran preocupación y denunciando la falta de transparencia y de información, que es una obligación del Estado”, afirmó, y remarcó que este tipo de iniciativas deben contar con instancias de participación ciudadana y difusión oficial. Además, señaló que el expediente “no está publicado en el boletín oficial”, lo que agrava la situación.

El diputado también vinculó el tema con el debate nacional por la ley de glaciares y advirtió sobre el riesgo ambiental. “Es un área que está en el naciente del río Chubut”, indicó, y agregó que la región atraviesa una emergencia hídrica, por lo que cualquier intervención debe analizarse con especial cuidado. En ese sentido, remarcó que la normativa vigente protege estos territorios y limita la actividad minera en zonas glaciares y periglaciares.

Finalmente, Mango aseguró que el objetivo del proyecto es forzar explicaciones oficiales y abrir el debate público. “Queremos saber por qué no se publicó, qué informes ambientales se hicieron y qué licencia social tiene”, expresó, y planteó que la discusión también debe darse en la Legislatura provincial y en el Congreso, en el marco del tratamiento de la normativa ambiental vigente.

Bariloche, 26 de marzo de 2026.