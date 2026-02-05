PRIORIDAD EN INFRAESTRUCTURA: MANZANO AMARGO SUSPENDE LA FIESTA DEL PINO

La intendente de Manzano Amargo, Malvina Antiñir, anunció oficialmente la suspensión de la Fiesta Regional del Pino para la edición de este año. La drástica medida responde a la necesidad urgente de reasignar recursos económicos y operativos hacia obras de infraestructura esenciales, en un contexto donde el bienestar de la comunidad prima sobre las celebraciones tradicionales, explicaron desde el gobierno local.

Esta decisión surge tras una serie de fuertes temporales que azotaron la región, provocando crecidas en el río Neuquén y daños significativos en las rutas de acceso. Ante este escenario, la jefa comunal explicó que el municipio debe aprovechar la corta ventana operativa que ofrecen la primavera y el verano para ejecutar trabajos que mejoren la calidad de vida de los habitantes de forma permanente.

Entre las prioridades establecidas se encuentra la construcción de la nueva costanera, el acceso garantizado al agua potable y el avance en soluciones habitacionales. Antiñir destacó que estas tareas requieren la dedicación exclusiva del personal municipal y de la maquinaria disponible para asegurar que los proyectos estructurales se completen antes del regreso de las inclemencias climáticas.

A pesar del valor emocional y cultural que representa el evento en homenaje a los pioneros forestales, la gestión municipal subrayó que realizar la Fiesta del Pino implicaría una distracción de fondos y personal que hoy son vitales para la reconstrucción. “Hoy Manzano Amargo necesita prioridades”, afirmó la intendente, y remarcó que el foco está puesto en el desarrollo del pueblo a largo plazo.

Asimismo, se hizo hincapié en la prevención de incendios forestales y el cuidado del entorno natural, factores determinantes para postergar el evento. Mientras tanto, el municipio continuará trabajando en la puesta en valor del predio ferial, con la esperanza de que este espacio social y cultural pueda reabrir sus puertas para la celebración el próximo año.

Finalmente, Antiñir pidió disculpas a los vecinos y turistas que esperaban la festividad, reafirmando que la elección busca el bien común. Con esta medida, Manzano Amargo apuesta a una gestión responsable del presupuesto público, priorizando la seguridad y la infraestructura básica por encima de los eventos de convocatoria masiva.