PRISIÓN PREVENTIVA PARA EL DEGENERADO DE AÑELO

La Justicia neuquina formalizó la imputación contra un hombre de 67 años en la localidad de Añelo. El sujeto enfrenta cargos por abuso sexual y corrupción de menores. El magistrado interviniente dictó la prisión preventiva del acusado por el término inicial de dos meses. El impactante suceso generó una fuerte indignación social y movilizaciones en el corazón de Vaca Muerta.

La presentación de los cargos estuvo a cargo de la fiscal Eugenia Titanti y el asistente letrado Luciano Vidal. Por su parte, el juez de garantías Marco Lupica Cristo validó la acusación. El magistrado resolvió aplicar la medida cautelar restrictiva para resguardar de manera efectiva el desarrollo del proceso penal en curso.

Según la investigación fiscal, el imputado se valió de una relación de confianza construida durante años con los allegados de la víctima. Desde la fiscalía explicaron que el agresor utilizó este lazo para concretar los ultrajes en las dependencias de una vivienda. La fiscalía detalló que las agresiones incluyeron diversos tocamientos de carácter explícito contra la niña.

La acusación sostiene además que el implicado estimuló de forma prematura el desarrollo psicosexual de dos menores de edad. Un elemento probatorio fundamental para el legajo fue un registro fílmico capturado por otro niño de la zona. Dicha filmación digital fue anexada de inmediato al expediente judicial por los investigadores del Ministerio Público Fiscal.

La causa penal se inició tras el envío anónimo de la grabación a los organismos municipales de Niñez de la localidad petrolera. El archivo audiovisual ya registraba una amplia difusión en grupos de compraventa de Facebook y en la plataforma de WhatsApp. La intervención de los gabinetes locales facilitó la identificación formal de los menores y del sospechoso.

El cuerpo de evidencias actual cuenta con informes de equipos interdisciplinarios, pericias médicas y celulares secuestrados mediante procedimientos policiales. Los representantes judiciales indicaron que aún restan producir declaraciones bajo el sistema de cámara Gesell. Las pericias tecnológicas sobre las memorias de los teléfonos y el peritaje del video serán cruciales para la imputación formal.

Finalmente, la fiscalía fundamentó la detención preventiva debido al peligro inminente de fuga y de entorpecimiento del accionar de la justicia. Titanti argumentó que el detenido carece de empleo registrado y no posee lazos familiares firmes en la región patagónica. En paralelo, la comunidad de Añelo marchó masivamente por las calles céntricas para exigir una condena ejemplar.