PROHÍBEN LA CIRCULACIÓN DE CAMIONES EN TODAS LAS RUTAS NACIONALES DE NEUQUÉN

Vialidad Nacional dictó una restricción total para el transporte de cargas en todas las rutas nacionales de Neuquén. La disposición de urgencia se adoptó este viernes a las 17:30 horas debido a las severas condiciones meteorológicas en la región. Las autoridades buscan anticiparse a posibles incidentes graves en la red vial provincial.

La interrupción temporal para los vehículos pesados comenzó a regir a las 20:00 horas del viernes. El bloqueo generalizado se mantendrá vigente hasta las 08:00 horas del sábado 11 de julio. Desde el organismo explicaron que la medida se efectúa con carácter preventivo para garantizar la seguridad en los diferentes corredores locales.

El operativo busca “reducir los riesgos de accidentes para los usuarios y optimizar la respuesta de los recursos operativos”, indicaron desde el organismo nacional. Ante el complejo estado de las calzadas, se solicitó respetar rigurosamente las indicaciones del personal de seguridad apostado en los caminos. También recordaron la portación obligatoria de cadenas físicas para transitar por los sectores afectados.

Para quienes requieran asistencia inmediata, el organismo dispuso de sus canales habituales de Atención al Usuario. Los ciudadanos pueden comunicarse telefónicamente a las líneas gratuitas 0800-222-6272 y 0800-333-0073 en los horarios informados. Asimismo, se encuentra habilitado el correo electrónico institucional atencionalusuario@vialidad.gob.ar para canalizar dudas.

La consulta en tiempo real del estado de los caminos puede realizarse de forma digital en la web del gobierno. Los equipos viales permanecen desplegados en puntos estratégicos para realizar tareas de despeje de nieve y distribución de sal. Se recomienda a los conductores particulares extremar las precauciones y evitar viajar de noche.

Las autoridades provinciales evaluarán la situación de las calzadas mañana por la mañana junto a los comités de emergencia regionales. Si las condiciones climáticas mejoran, se procederá a la reapertura gradual de los caminos para el transporte pesado de manera coordinada. El pronóstico anticipa que las bajas temperaturas y las nevadas persistirán durante gran parte del fin de semana.