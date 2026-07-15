PROPONEN ELIMINAR IMPUESTOS A LOS MICROCRÉDITOS Y PRÉSTAMOS DE CONSUMO

La legisladora provincial de Neuquén, Lorena Parrilli, presentó un nuevo proyecto de ley en la Legislatura. La iniciativa busca aliviar la carga impositiva sobre los sectores más vulnerables frente al actual escenario económico regional.

El proyecto propone eximir del pago del impuesto de sellos a los créditos solicitados por jubilados y pensionados. De igual manera, el beneficio alcanzará a los préstamos de bajo monto destinados al consumo o categorizados como microcréditos.

La propuesta plantea modificaciones directas al artículo 237 del Código Fiscal provincial para incorporar estas nuevas exenciones. Esta medida intenta amortiguar el impacto de la última reforma impositiva aprobada por el cuerpo legislativo a finales del año pasado.

Dicha reforma previa estableció una alícuota del 1,4% sobre los préstamos y mutuos en el territorio neuquino. Los impulsores de la nueva ley consideran fundamental exceptuar de esta tasa a las operaciones de menor escala económica.

La autora del proyecto destacó en sus fundamentos la necesidad urgente de proteger el poder adquisitivo de los beneficiarios. La legisladora remarcó que las personas de menores recursos económicos recurren al financiamiento externo “para solventar sus gastos fijos ante el alto costo de vida”.

Asimismo, los fundamentos de la norma advierten sobre la preocupante mora que registra hoy el mercado financiero en estos sectores. Esto demuestra la fragilidad de quienes toman deudas para comprar alimentos o pagar servicios básicos cotidianos.

Para delimitar el alcance del beneficio impositivo, se fijó un tope máximo según indicadores de pobreza. El monto de la operación de crédito no podrá superar el valor de una Canasta Básica Total para un hogar tipo.

La propuesta ingresó con el respaldo político de diputados pertenecientes a Unión por la Patria, Cumplir y Democracia Neuquén. El expediente parlamentario comenzará su correspondiente debate en las comisiones asesoras de la Legislatura provincial en los próximos días.