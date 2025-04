PROPONEN HOMENAJEAR AL PAPA CON UN DÍA PROVINCIAL EN NEUQUÉN

“Fue el argentino más trascendental de nuestra historia”, afirmó sin rodeos el diputado neuquino Darío Martínez. Y a partir de esa convicción, junto a otros legisladores, presentó un proyecto para instituir el 21 de abril como el Día Provincial del Papa Francisco, en homenaje a quien, según dijo, “militó por una sociedad más justa, solidaria y con menos indiferencia”.

En diálogo con La Carretera AM740, Martínez explicó que la propuesta busca mantener vivo su legado, a través de actividades educativas y reflexivas impulsadas por el Ministerio de Gobierno y el Consejo Provincial de Educación. El proyecto será tratado en la Legislatura provincial. “No se trata sólo de recordarlo, sino de entender lo que decía y seguir su ejemplo”, remarcó.

“Francisco fue un papa valiente, un papa peronista”, aseguró el legislador, y destacó su lucha contra la “cultura del descarte” y la “globalización de la indiferencia”. También valoró su decisión de poner el foco en los temas más sensibles de la Iglesia, como el abuso de menores. “Se animó a hablar de lo que nadie hablaba. Incluso, hacia dentro de la institución”, dijo.

Martínez reconoció que en Argentina muchos no dimensionaron su figura por no haber visitado el país. “Nos quedamos con eso y no con lo que hizo en el mundo. Fue más respetado afuera que adentro”, apuntó. En ese sentido, recordó el libro Salvados por Francisco, donde se narran historias de personas protegidas por Bergoglio durante la dictadura, como forma de refutar las críticas sobre su rol en aquella etapa.

“Es un compañero que levantó las banderas de una comunidad organizada desde la humildad y la trascendencia”, concluyó Martínez

Neuquén, 23 de abril de 2025