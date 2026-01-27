La Carretera

PROPONEN QUE PROPIETARIOS PAGUEN LA COMISIÓN INMOBILIARIA POR ALQUILER

El debate por el acceso a la vivienda suma un nuevo capítulo en la provincia. La organización Inquilinos Agrupados Neuquén presentó un proyecto de ley clave. La iniciativa busca que la comisión inmobiliaria sea costeada exclusivamente por los propietarios y no por quienes buscan un alquiler.

Actualmente, los gastos de ingreso representan una barrera económica insalvable. Al mes de adelanto y el depósito se le suman honorarios profesionales que encarecen el contrato. Según las organizaciones, este esquema profundiza la desigualdad en el mercado local. Al momento de ingresar a uuna vivienda, los inquilinos deben desembolsar tres veces el valor del alquiler.

El eje del reclamo es la “contradicción de origen” en el cobro. Federico Prior, referente de la agrupación, explicó que la inmobiliaria trabaja para el dueño. Es el propietario quien delega la administración y la búsqueda de perfiles. Por lo tanto, el costo debe recaer en quien contrata el servicio.

Lorena Krause, integrante del sector, reforzó esta postura. Aseguró que los costos iniciales funcionan como un filtro excluyente. Para muchos trabajadores, reunir el dinero para un alquiler se ha vuelto una misión imposible. El objetivo no es eliminar el honorario, sino redefinir quién debe afrontarlo.

Antecedentes y futuro legislativo

La propuesta no es nueva en el país. Ciudades como Buenos Aires y provincias como La Pampa ya aplican normativas similares. Gervasio Muñoz, de la Federación de Inquilinos Nacional, desestimó que esto aumente el valor del alquiler. Según relevamientos en CABA, el traslado de costos al precio final no ocurrió tras la regulación.

En Neuquén, el proyecto espera tratamiento legislativo. Se busca abrir un debate de fondo sobre el rol del Estado. En una provincia con demanda creciente, regular el mercado inmobiliario es vital. La meta es aliviar el bolsillo de las familias y garantizar un acceso más justo a la vivienda digna.

