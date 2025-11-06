PROPONEN SUSPENDER LAS EJECUCIONES FISCALES HASTA ABRIL DE 2026 EN RÍO NEGRO

El legislador Luciano Delgado Senpe presentó un proyecto de ley para suspender las ejecuciones fiscales en Río Negro hasta abril de 2026, con el objetivo de dar un respiro económico a empresas, comercios y productores ahogados por la presión impositiva. La iniciativa busca evitar el cierre de fuentes de trabajo en medio de una situación crítica en varios sectores económicos de la provincia.

La información corresponde a una entrevista realizada en AM740 La Carretera, en el programa Rutas Argentinas, donde el legislador detalló que la propuesta surge tras reunirse con empresarios de distintos rubros que “realmente la situación económica lo está ahogando y mucho”. Señaló que la fiscalía de Estado ejecuta de forma inmediata y obliga a pagar primero los honorarios de los abogados antes de acceder a un plan de cuotas: “No me importa si tenés que vender un tractor… pero a nosotros nos tenés que pagar”.

Delgado aclaró que no se trata de una condonación de deuda, sino de una moratoria sin intereses que permita atravesar el verano y la temporada de cosecha. “El gobierno de la provincia tiene que presentar un plan de pago sin interés de esta deuda”, indicó. También advirtió sobre las consecuencias de las ejecuciones: “Te bloquean todas las cuentas y no podés mover nada de tu empresa. Si no podés vender, ¿cómo vas a pagar?”.

El legislador remarcó que la medida beneficiaría a todos los rubros, sin importar el tamaño del negocio, desde kioscos hasta grandes empresas, y apuntó que la insensibilidad fiscal actual pone en riesgo el empleo. “Una empresa que tiene 80 empleados y no vende una máquina en 150 días, ¿cómo paga los sueldos?”, preguntó. Aseguró que es preferible “dar un respiro hasta abril y que la vida es un proceso de pago”.

Por último, criticó al oficialismo provincial por no tratar proyectos relevantes. “Juntos Somos Río Negro lo único que hace es tratar los temas que manda el Ejecutivo”, expresó, y reclamó una reforma para que se debatan todas las iniciativas presentadas por los legisladores. También informó que su bloque denunció en la Justicia irregularidades en la facturación de La Libertad Avanza, señalando que “la justicia tiene que investigar y decir si hay delito o no”.

Río Negro, 6 de noviembre de 2025